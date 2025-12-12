Ο Ολυμπιακός μετά την πρόσληψη του Αλβάρο Ρούμπιο, ανακοίνωσε και την επιστροφή του Νίκου Τοπολιάτη ως αναπληρωτή επικεφαλή της ακαδημίας.

Ημέρα ανακοινώσεων στον Ολυμπιακό καθώς μετά την πρόσληψη του Αλβάρο Ρούμπιο για την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Β', οι Πειραιώτες έκαναν επίσημη και την επιστροφή του Νίκου Τοπολιάτη για τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλή των ακαδημιών.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Νίκο Τοπολιάτη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Deputy Head of Academy.

Γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1982, επιστρέφει στον Ολυμπιακό, στον οποίο εργάστηκε επί 12 διαδοχικά έτη, από το 2008 έως το 2020.

Με την Κ15 κατέκτησε το Πρωτάθλημα της Super League για τη σεζόν 2015-2016, ενώ με την Κ19 αναδείχθηκε Πρωταθλητής τη σεζόν 2016-2017.

Το 2017 ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.

Τον Αύγουστο του 2020 μετακόμισε στην Ινδία, όπου μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Punjab FC, με την οποία το 2022 πέτυχε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της χώρας».