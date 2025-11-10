Ο Νίκος Τοπολιάτης επιστρέφει εκεί που... μεγάλωσε: Αυτός είναι ο διάδοχος του Ανιγκό στις ακαδημίες του Ολυμπιακού

Προ των πυλών για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Νίκος Τοπολιάτης προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή των ακαδημιών ως διάδοχος του Ζοσέ Ανιγκό. Το Gazzetta σας συστήνει μία γνώριμη μορφή των αποδυτηρίων στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη που επιστρέφει εκεί που... μεγάλωσε!

«Όταν λαμβάνεις μία τέτοια πρόταση από το εξωτερικό έχεις ανάμεικτα συναισθήματα. Εγώ είχα από τη μία το συναίσθημα που με δυσκόλευε να αφήσω τον Ολυμπιακό, που είχα αγαπήσει τόσο πολύ. Και από την άλλη το ανάμεικτο συναίσθημα για το άγνωστο.

Το έβλεπα αυτό σαν κίνητρο και πρόκληση για την καριέρα μου, να ξεκινήσω κάτι νέο σε μία άλλη ήπειρο, αλλά μετά υπήρχε κι αυτό που δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Ήταν δύσκολο να πάρω την απόφαση να φύγω από την δουλειά που είχα και να πάω να εγκατασταθώ σε μία άλλη ήπειρο μαζί με την οικογένειά μου».

Αυτή ήταν δήλωση του Νίκου Τοπολιάτη στο Gazzetta όταν ρωτήθηκε για την απόφαση να αφήσει την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, στον οποίο υπήρξε για 12 ολόκληρα χρόνια πριν μετακομίσει μόνιμα στην Ινδία για χάρη της Punjab FC. Έπειτα από μία γεμάτη πενταετία, φαίνεται πως έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής για το προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Το Gazzetta γυρνάει τον χρόνο πίσω, όταν ο 25χρονος Νίκος, περνούσε για πρώτη φορά το κατώφλι των «ερυθρόλευκων» ακαδημιών και φτάνει στο σήμερα, όπου καλείται να συνεχίσει την απότομη άνοδο στο έργο του Ζοσέ Ανιγκό.

«Μεγάλωσε» μέσα στο Ρέντη και πέρασε από όλα τα πόστα

Ήταν το 2008 όταν ο 25χρονος Νίκος Τοπολιάτης ξεχώρισε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού για αναλάβει πόστο στις ακαδημίες της ομάδας. Το γρήγορο πέρασμα από τον Εθνικό σε νεαρή ηλικία και τα δείγματα γραφής που έδειξε, έκαναν τους «ερυθρολεύκους» να τον εμπιστευτούν και ο ίδιος άρπαξε την... ευκαιρία από τα μαλλιά.

Πρώτη του πρόκληση ήταν από τα... χαμηλά στρώματα των ακαδημιών, καθώς ανέλαβε τα ηνία της Κ12 του Ολυμπιακού. Η άνοδος του ήταν εντυπωσιακή, με τους Πειραιώτες να του εμπιστεύονται όλο και μεγαλύτερα σε ηλικία τμήματα του συλλόγου.

Πήρε στα χέρια του ομάδες όπως η Κ13, η Κ14, η Κ15, η Κ16 και η Κ17 με την οποία είχε διακρίσεις και έκανε εξαιρετική δουλειά με την πάροδο των χρόνων με αποτέλεσμα να γίνει ένα μόνιμο πρόσωπο στο προπονητικό του Ρέντη.

Μάλιστα, ο Μπερντ Στορκ τον είχε επιλέξει ως βοηθό του στην Κ19 και μόλις απομακρύνθηκε ο Γερμανός, ο Τοπολιάτης πήρε τη θέση του με απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα κατέκτησε το πρωτάθλημα στο αντίστοιχο ηλικιακό γκρουπ το 2016/17 ενώ είχε ήδη μετάλλια νικητή από την Κ15 και την Κ17.

Η επιβράβευση ήρθε το 2017

Το 2017 και έπειτα από τις παραπάνω επιτυχίες, ο Έλληνας προπονητής ανέλαβε τα ηνία του τεχνικού διευθυντή των ακαδημιών για δύο χρόνια, προσπαθώντας να προωθήσει και να φτιάξει την επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών στον Ολυμπιακό. Βοήθησε στη γιγάντωση της ακαδημίας και στην εύρεση «διαμαντιών» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μεταξύ αυτών ήταν και οι παίκτες που κατέκτησαν το Youth League το 2023 όπως ο Μουζακίτης και ο Κωστούλας, δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που έκανε ο Τοπολιάτης στον Ολυμπιακό. Λίγο πριν αποφασίσει να αποχωρήσει, είχε πάρει τα ηνία της Κ15 και της Κ16 των Πειραιωτών.

Το project στην Ινδία και η σπουδαία διάκριση

Τον Δεκέμβρη του 2019 ήρθε η πρόταση και στις αρχές του 2020 αποφάσισε να αφήσει τον Ολυμπιακό και να αποδεχθεί τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Η Punjab FC είχε ετοιμάσει ένα νέο project με τον Νίκο Τοπολιάτη να είναι ο εκλεκτός για να αναλάβει ως τεχνικός διευθυντής και μάλιστα με ένα εξαιρετικά υψηλό συμβόλαιο.

Στον Ολυμπιακό δεν στάθηκαν εμπόδιο σε αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα του, με τον οποίο να τραβάει χωριστούς δρόμους μετά από 12 χρόνια κοινής πορείας. Βέβαια στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του, ήταν ξεκάθαρος όταν είπε: «Θα μείνω πάντα στη διάθεση της οικογένειάς μου, αυτή του Ολυμπιακού και ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά στο μέλλον!».

Αυτό συνέβη πέντε χρόνια μετά, με τον 43χρονο να έχει προσφέρει εξαιρετική δουλειά στον σύλλογο της Ινδίας. Εκτός από το γεγονός ότι ανέβασαν με τον Στάικο Βεργέτη την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της, έλαβε και μία σπουδαία διάκριση από την Ομοσπονδία της Ινδίας ως η καλύτερη ακαδημία της χώρας.

Ένα αποτέλεσμα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Τοπολιάτη, ο οποίος έβαλε τις γνώσεις του από τη θητεία του στον Ολυμπιακό και από μηδενική βάση, έχτισε κάτι τεράστιο για δεδομένα της χώρας.

Η ευκαιρία και οι δυσκολίες στην επιστροφή του στο... λιμάνι

«Νιώθω πως έβαλα κι εγώ το δικό μου λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια, προκειμένου οι Ακαδημίες του Ολυμπιακού να είναι αυτή τη στιγμή οι κορυφαίες στην Ελλάδα και να συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακόμα, την ανάδειξη νέων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών αλλά πολύ περισσότερο, στη διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων και προσωπικοτήτων και τέλος, τους τίτλους και τα πρωταθλήματα που κατακτήσαμε τα τελευταία 12 χρόνια.

Μέσα στο παραπάνω διάστημα, εξελίχθηκα σημαντικά τόσο σαν επαγγελματίας, όσο και σαν προσωπικότητα και αυτό είναι κάτι που το οφείλω στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας!», ήταν ένα άλλο απόσπασμα από το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό.

Η αποχώρηση του Ζοσέ Ανιγκό από τη θέση του τεχνικού διευθυντή, έκανε τον Ολυμπιακό να αναζητήσει κάτι αντίστοιχο ή και καλύτερο από τον Γάλλο. Μία περίπτωση που γνωρίζει τι εστί η ακαδημία των Πειραιωτών και να μπορεί να συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο πρόσωπο του Νίκου Τοπολίατη το εντόπισε το πακέτο. Έχοντας εμπειρία 12 χρόνων σε όλα τα πόστα της ομάδας, έχοντας κάνει εξαιρετικό έργο στα δύο χρόνια που υπήρξε στη συγκεκριμένη θέση και πλέον, σε πιο ώριμη μορφή από τη θητεία του στην Ινδία.

Δυσκολίες υπάρχουν. Ναι μεν βρίσκει ένα project που είναι στα καλύτερά του από άποψη ταλέντων και διακρίσεων αλλά καλείται να το κρατήσει τόσο σε αυτό το επίπεδο όσο και να το ανεβάσει ακόμα περισσότερο. Ειδικά από τη στιγμή που τα νέα παιδιά προωθούνται όλο και περισσότερο στη δεύτερη ομάδα που παίζει στη Superleague 2 αλλά και στην πρώτη όπως ο Μουζακίτης, ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός φέρνει έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τη δουλειά, ξέρει καλά τα αποδυτήρια του Ρέντη και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να συνεχίσει η ανοδική πορεία του έργου.