Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ρούμπιο: Αναλαμβάνει τη Β' ομάδα

Προπονητής της Β' ομάδας του Ολυμπιακού είναι και με τη... βούλα ο Αλβάρο Ρούμπιο όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Ο Αλβάρο Ρούμπιο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού Β' μετά την απομάκρυνση του Ρουμέν Πιτό, με τον Ισπανό προπονητή να έχει πιάσει ήδη δουλειά στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, Álvaro Rubio, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Β’ ομάδας.

Γεννημένος στη La Rioja, στις 18 Απριλίου 1979, πέρασε σχεδόν όλη του την πορεία στη Real Valladolid. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 310 παιχνίδια με τον ισπανικό σύλλογο από το 2006 έως το 2016. Το 2017 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο ίδιο κλαμπ, περνώντας από τα τμήματα υποδομής, από τη δεύτερη ομάδα και από το προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, φτάνοντας να εκτελέσει και χρέη head coach.

Βοηθός του στον Ολυμπιακό Κ23 αναλαμβάνει ο Ισπανός Victor Cuadrillero Martinez, με τον οποίο συνυπήρξαν στη Real Valladolid.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τους καλωσορίζει και τους εύχεται καλή επιτυχία».