Λεβαδειακός σε ΑΕΛ: «Τηρήσαμε τα όσα είχαν συμφωνηθεί στη σύσκεψη»

Ο Λεβαδειακός απάντησε με ανακοίνωσή του στις κατηγορίες της ΑΕΛ περί παρεμπόδισης των οπαδών της να βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Λεβαδειακού στην επίθεση που εξαπέλυσε η ΑΕΛ εις βάρος του κατηγορώντας πως παρεμπόδισε με την συμπεριφορά της την παρουσία των οπαδών της στο γήπεδο της Λιβαδειάς για το μεταξύ τους ματς που θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/12) στις 17:00.

Η ομάδα της Βοιωτίας ξεκαθάρισε πως εκείνη τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί στην σύσκεψη που είχε γίνει στις 03/12 παραχωρώντας κανονικά εισιτήρια στην ίδια τιμή που τα είχε πάρει κι εκείνη όταν είχε πάει να παίξει στην Λάρισα, παρά την απόφαση του υπουργείου για απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης και τον κίνδυνο που υπήρχε για την μεμονωμένη λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός θα ήθελε να προχωρήσει σε διευκρινήσεις αναφορικά με τα εισιτήρια του αγώνα με την ΠΑΕ ΑΕΛ, το Σάββατο 13/12.

Η ομάδα μας τηρώντας την από 3/12 συμφωνία στη σύσκεψη ασφαλείας με την ΠΑΕ ΑΕΛ για την παραχώρηση εισιτηρίων στον μεταξύ μας αγώνα, ανέμενε, ως είθισται, την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου για την παραχώρηση εισιτηρίων στη φιλοξενούμενη ομάδα. Σήμερα (12/12) έλαβε το πρωί την ενημέρωση ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών. Παράλληλα υπήρχε κίνδυνος και για τη μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Άμεσα η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημέρωσε σχετικά την ΠΑΕ ΑΕΛ, διαθέτοντας, παρά ταύτα, τη θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» για μεμονωμένους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, με τιμή εισιτηρίου ίδια με αυτήν στην οποία διατέθηκαν στους φίλους του Λεβαδειακού, στο μεταξύ μας παιχνίδι για τον α’ γύρο του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, η ΠΑΕ Λεβαδειακός δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω διάλογο και θα τηρήσει τα προβλεπόμενα».