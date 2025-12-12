Δημοσίευμα από τη Βραζιλία «συνδέει» τον Μπερνάρ τόσο με τον ΠΑΟΚ, όσο και με το Λεβαδειακό, ο οποίος όμως δύσκολα θα προχωρήσει τη μεταγραφή.

Περίπου 1,5 χρόνο μετά την αποχώρηση του Μπερνάρ από τον Παναθηναϊκό και τον επαναπατρισμό του για χάρη της Ατλέτικο Μινέιρο ο Βραζιλιάνος «συνδέεται» με ομάδες της Stoiximan Super League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το βραζιλιάνικο Rádio Itatiaia ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ! Από εκεί και πέρα το ρεπορτάζ αναφέρεται και στα δημοσιεύματα από την Ελλάδα που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη μεταγραφή του Μπερνάρ στο Λεβαδειακό, όμως οι Βραζιλιάνοι τονίζουν πως αυτό θα ήταν δύσκολο λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεν του άλλοτε παίκτη του Τριφυλλιού.

Το Rádio Itatiaia τονίζει πως τόσο η Ατλέτικο Μινέιρο όσο και ο ποδοσφαιριστής θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και το 2026, όμως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει αν έρθει μια αρκετά «δυνατή» προσφορά.

Μέσα στο 2025 ο Μπερνάρ μέτρησε 52 εμφανίσεις, σκόραρε πέντε γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ. Το συμβόλαιο του έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2027.

O Βραζιλιάνος είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό τη διετία 2022-24 και μέτρησε 85 εμφανίσεις, με 13 γκολ και 15 ασίστ, ενώ στην τελευταία του χρονιά σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας.