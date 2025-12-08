Το ιστορικό ρεκόρ της επίθεσης του Λεβαδειακού στο τέλος του πρώτου γύρου

Ο Λεβαδειακός έκλεισε τον πρώτο γύρο με μία επίδοση που δεν έχει καταφέρει ποτέ στο παρελθόν ομάδα της περιφέρειας.

Ο Λεβαδειακός μπορεί να έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη στο τελευταίο ματς του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, ωστόσο το κλείσιμο αυτού τον βρήκε... αγκαλιά μ' ένα ιστορικό ρεκόρ, που δεν έχει επαναλάβει ποτέ ομάδα από την περιφέρεια.

Οι Βοιωτοί σημείωσαν συνολικά 31 γκολ στα 13 παιχνίδια που έδωσαν, επίδοση την οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ούτε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, που σταμάτησε στα 30. Κάπως έτσι το κλαμπ από την Λιβαδειά έγινε το πρώτο στην ιστορία της Stoiximan Superleague, που ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας αυτής έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Ανάλογη επίδοση με τούτη της «αρμάδας» του Νίκου Παπαδόπουλου είχε κάνει μόνο ο ΟΦΗ την σεζόν 1999-2000, όμως οι Κρητικοί είχαν σκοράρει τα 31 αυτά γκολ σε 17 αναμετρήσεις, δηλαδή είχαν τέσσερα ματς περισσότερα.

Στην πιο πρόσφατη ιστορία της λίγκας καμία ομάδα από την περιφέρεια δεν είχε καταφέρει κάτι ανάλογο, ακόμα και όταν το πρωτάθλημα είχε 18 ομάδες και τα ματς ήταν περισσότερα. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση ήταν εκείνη του Αστέρα Aktor την σεζόν 2014-2015, όταν οι Αρκάδες είχαν βάλει 28 γκολ σε 17 αναμετρήσεις. Δηλαδή είχαν σκοράρει τρία τέρματα λιγότερα έχοντας τέσσερα ματς περισσότερα.