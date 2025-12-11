Το αντίο του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβια Πράγας και η άφιξή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης, μία σπουδαία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για να ενταχθεί στην ομάδα.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος είναι έτοιμος να πει αντίο στη Σλάβια Πράγας και την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου. Η πιθανότερη μέρα άφιξης είναι η ερχόμενη Τρίτη 15 Δεκεμβρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής φυσικά θα έχει από 1η Ιανουαρίου. Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 3-3 με τη Λουντογκόρετς, ο Ζαφείρης μέσω των social media της Σλάβια Πράγας κάλεσε τους οπαδούς της ομάδας της Τσεχίας να έρθουν στο γήπεδο στις 13 του μήνα, στον εντός έδρας αγώνα με τη Γιάμπλονετς για να στηρίξουν τους «ερυθρόλευκους» και παράλληλα για να τους αποχαιρετήσει.

Δείτε το βίντεο του Ζαφείρη