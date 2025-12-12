Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύο τεράστιες προκλήσεις με Λυών και Μπέτις για να περάσει στα playoffs του Europa League.

Με τα «αν» δουλειά δεν γίνεται, ούτε και ο χρόνος γυρίσει πίσω.

Ο ΠΑΟΚ με 9 βαθμούς θα «χτυπάει» το κεφάλι του στον τοίχο, σκεφτόμενος ότι είχε τη Μπραν εντός και δέχθηκε την ισοφάριση στο φινάλε. Ότι γύρισε το ματς με τη Λουντογκόρετς από 1-0 και στο τέλος ισοφάρισε σε 3-3 κι έχασε κραυγαλέες ευκαιρίες για τη νίκη. Ότι δεν κατάφερε στην πρεμιέρα στην Τούμπα, να νικήσει την 35η αυτή τη στιγμή Μακάμπι Τελ Αβίβ, χάνοντας στο φινάλε δύο μεγάλες φάσεις.

Η οκτάδα θα ήταν ορθάνοιχτη, αλλά τώρα είναι ζόρικη ακόμα και η πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ ακόμα και με μία ισοπαλία μπορεί να περάσει, αλλά μπορεί να χρειαστεί και 2 βαθμούς ή μία νίκη. Έχει την τύχη στα χέρια του, αφού είναι 18ος και τον κυνηγούν, αλλά δεν είναι εύκολοι οι αντίπαλοι.

Ο Δικέφαλος έχει στην Τούμπα τη Μπέτις και εκτός τη Λυών. Στη Γαλλία ήδη νίκησε φέτος με 4-3 τη Λιλ. Θα διεκδικήσει δηλαδή την πρόκριση κόντρα σε μία ισπανική ομάδα, που πέρσι ήταν φιναλίστ στο Conference League και φέτος είναι 4η στο Europa League. Την Μπέτις με το τρομερό ρόστερ!

Και θα πάει τελευταία αγωνιστική στην έδρα της Λυών που είναι πρώτη με 15 βαθμούς. Ένα καλό είναι ότι οι Γάλλοι παίζουν την επόμενη αγωνιστική εκτός με τη Γιουνγκ Μπόις, που έχει 9 βαθμούς, όπως και ο ΠΑΟΚ, οποίος νίκησε τους Ελβετούς 4-0 στην Τούμπα.

Σε περίπτωση που οι Γάλλοι νικήσουν θα έχουν κλειδώσει τις πρώτες θέσεις, θα έχουν φρενάρει αντίπαλο του ΠΑΟΚ κι όταν υποδεχθούν τους Θεσσαλονικείς μπορεί να παίξουν με αρκετές αλλαγές. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι είναι εύκολο το ματς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

24 Σεπτεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

2 Οκτωβρίου 2025 Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1

23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4

6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις 4-0

27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1

11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ 3-3

22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ-Μπέτις 19:45

29 Ιανουαρίου 2026 Λιόν-ΠΑΟΚ 22:00