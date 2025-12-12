Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία και απομακρύνθηκε από την Πολωνία!
Με την πολύ σημαντική νίκη της ΑΕΚ επί της Σάμσουνσπορ, αλλά και τις δύο ισοπαλίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού κόντρα σε Λουντογκόρετς και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα, η Ελλάδα μάζεψε 800 βαθμούς στην βραδιά και έφτασε τους 42.213 στην κατάταξη.
Από την άλλη, οι Πολωνοί είδαν μονάχα την Ράκοφ να επικρατεί της Ζρίνσκι, ενώ Γιαγκελόνια και Λέγκια Βαρσοβίας υπέστησαν ήττες – σοκ από Βαγιεκάνο και Νόα. Τέλος, η Λεχ Πόζναν αναδείχθηκε ισόπαλη με την Μάιντς.
Σε ό,τι αφορά στους Τσέχους, με εξαίρεση την ισοπαλία της Πλζεν στο ΟΑΚΑ, είδαν την Σπάρτα Πράγας να επικρατεί της Κραϊόβα στην Ρουμανία, ενώ την ήττα γνώρισε η Σίγκμα Όλομουτς από την Λίνκολν του Γιβραλτάρ.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:
10. Τσεχία 45.300 ( 4/5)
11. Ελλάδα 42.713 (4/5)
12. Πολωνία 41.725 (4/5)
13. Δανία 38.981 (2/4)
14. Νορβηγία 38.588 (2/4)
15. Ελβετία 33.900 (3/5)
