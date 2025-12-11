Ο Νόα Φαντιγκά επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπονήσεων ενόψει του αγώνα του Άρη με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη.

Με ένα ευχάριστο νέο για τον Μανόλο Χιμένεθ συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League (14/12, 20:00). O λόγος για τον Νόα Φάντιγκα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του, προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Ανδαλουσιανού τεχνικού.

Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης (11/12), που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι.

Από την πλευρά τους οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ έκαναν ατομικό για ακόμα μια ημέρα, ενώ ο Σωκράτης Διούδης συνέχισε τη θεραπεία του.

Αύριο, Παρασκευή (12/12), η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».