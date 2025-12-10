Η δύσκολη συνθήκη εξελίχθηκε σε καθημερινότητα για τον Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος και πάλι δεν μπορεί να υπολογίζει σε μια ντουζίνα παικτών ενόψει Ολυμπιακού.

Αυτή η αρνητική κατάσταση εξελίχθηκε σε καθημερινότητα για τον Ισπανό προπονητή καθώς σε κάθε παιχνίδι μετράει ένα σωρό απουσίες. Κάποιες φορές δεν είχε επιλογές στην επιθετική γραμμή, ενόψει του Ολυμπιακού υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην αμυντική γραμμή. Καθώς ο Νοά Φαντιγκά αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι της Κυριακής (14/12), ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει να δει την κατάσταση του Μάρτιν Φρίντεκ, αφού ο Χαμζά Μεντίλ θα επιστρέψει κατά τα τέλη του Γενάρη.

Ο Τσέχος αριστερός μπακ είχε αποχωρήσει με αιμάτωμα στο πόδι – στον αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – γι’ αυτόν τον λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα της Stoiximan Superleague. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να αγωνιστεί, ο 61χρονος τεχνικός θα πρέπει να «βαφτίσει» αριστερό μπακ έναν άλλον ποδοσφαιριστή με τον Μιχάλη Παναγίδη να φαντάζει ως ο επικρατέστερος. Στο κέντρο της άμυνας, οι επιλογές παραμένουν μόλις δύο (Ροζ-Άλβαρο) δίχως μάλιστα της ύπαρξης κάποιας άλλης ως εναλλακτική. Στην εστία, καθώς ο Σωκράτης Διούδης υπέστη θλάση, είναι δεδομένη η επιστροφή του Γιώργου Αθανασιάδη.

Συνολικά, ο αριθμός των απουσιών μπορεί να φτάσει και τις «11» καθώς δεδομένα εκτός είναι και οι Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, Δώνης, Βοριαζίδης.