Ο πρώτος γύρος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague ολοκληρώθηκε και το Gazzetta αναδεικνύει τη δική του ιδανική εντεκάδα που ξεχώρισε.

Γράφουν οι Νότης Χάλαρης και Σωτήρης Μυκονίου

Γκολ, θέαμα, εκπλήξεις και μία... ανοιχτή μάχη στην κορυφή με τον Ολυμπιακό να προπορεύεται. Κάπως έτσι μετά από 13 αγωνιστικές ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague ή αλλιώς το 1/3 της σεζόν 2025/26.

Ανεξαρτήτου βαθμολογικής κατάστασης, ορισμένοι ποδοσφαιριστές έχουν κάνει μεγαλύτερο «γκελ» στα μάτια των φίλων του ελληνικού πρωταθλήματος και είτε έχουν λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες του, είτε είναι οι διασωθέντες από τις μέτριες έως κακές πορείες των συλλόγων τους μέχρι τώρα.

Το Gazzetta ξεχώρισε και δημιούργησε τη δική της καλύτερη εντεκάδα για αυτό το διάστημα, σε σχηματισμό 4-3-3 με ένα «6άρι» και δύο «8άρια». Η επιλογή των παικτών δεν ήταν εύκολη δεδομένου ότι σε κάθε θέση υπάρχουν τουλάχιστον δύο περιπτώσεις που θα μπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονται στη συγκεκριμένη εντεκάδα.

Τερματοφύλακας: Νίκος Παπαδόπουλος (Αστέρας AKTOR)

Ο Έλληνας πορτιέρε είναι ένας από τους μόλις τρεις παίκτες μικρομεσαίων ομάδων που βρίσκονται στην τελική ενδεκάδα που επιλέξαμε. Ο 35χρονος κίπερ έπαιξε σε 12 από τα 13 παιχνίδια του πρώτου γύρου και παρ' ότι οι Αρκάδες δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά εκείνος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Σύμφωνα με το Wyscout, εκείνος είναι ο πρώτος τερματοφύλακας στα γκολ που έχει εμποδίσει σε σχέση με τις τελικές που έχει δεχθεί, αφού η εστία του έχει παραβιαστεί τρεις φορές λιγότερες απ' ότι αναμενόταν (2,97 για την ακρίβεια).

Μάλιστα, έχει αποκρούσει και τις δύο εκτελέσεις πέναλτι τις οποίες αντιμετώπισε στα ματς με τον Παναιτωλικό και τον Ατρόμητο. Ο πορτιέρε των Αρκάδων κέρδισε στο... νήμα τον Παβλένκα του ΠΑΟΚ, τον Τζολάκη του Ολυμπιακού και τον Στρακόσια της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι αμφότεροι βασικοί στις ομάδες τους και κάνουν την διαφορά.

Κεντρικοί αμυντικοί: Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός) - Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ)

Στο κέντρο της άμυνας επιλέχθηκαν οι Ρέτσος και Ρέλβας. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού βρίσκεται φέτος σε τοπ κατάσταση και αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της αμυντικής γραμμής. Η ευχέρειά του με την μπάλα στα πόδια βοηθάει πολύ τους «ερυθρολεύκους», όπως και η ικανότητά του να αμύνεται σε ψηλά μέτρα, προσφέροντας ασφάλεια στην ομάδα για να μπορέσει εκείνη να πρεσάρει ψηλά.

Να σημειωθεί πως εκείνος είναι 5ος ποσοστό επιτυχίας στις αμυντικές μονομαχίες με 73,08%. Στο πλευρό του Ρέτσου θα είναι ο Ρέλβας της ΑΕΚ. Το νέο φετινό μεταγραφικό απόκτημα της «Ένωσης» είναι πολύ σταθερός κι έχει προσδώσει μεγάλη δύναμη και στις στατικές φάσεις, αφού είναι ικανότατος στον αέρα. Στις εναέριες μονομαχίες είναι 3ος στο πρωτάθλημα σε ποσοστό επιτυχίας με 71,79%. Έχει μεγάλη ικανότητα και με την μπάλα στα πόδια αφού πρόκειται για τον 4ο παίκτη σε ποσοστό επιτυχίας πασών στην λίγκα με 64,21%.

Ο Πορτογάλος στόπερ των «κιτρινόμαυρων» πήρε στο όριο την θέση από τον Λορέντζο Πιρόλα, ο οποίος διανύει επίσης μία πολύ καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε μιλάμε για τον κορυφαίο στόπερ της λίγκας στις αμυντικές μονομαχίες με ποσοστό 84,85%, δηλαδή κερδίζει σχεδόν 8,5 στις 10 (!!).

Δεξιός μπακ: Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός)

Ο πρώτος εκ των δύο παικτών της μεγάλης έκπληξης του φετινού πρωταθλήματος, Λεβαδειακού που βρήκαν θέση στην ενδεκάδα αυτή. Ο δεξιός ακραίος αμυντικός των Βοιωτών είναι από τους παίκτες που έχουν ξεωρίσει κι έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί και στα 13 ματς κι αυτή τη στιγμή είναι πρώτος σε ασίστ στο πρωτάθλημα με πέντε μαζί με τον συμπαίκτη του, Παλάσιος και τον Ζίβκοβιτς. Αν τσεκάρουμε την επίδοση αυτή μέσω των xA, που δείχνουν την αξία της τελικής που δημιουργεί η πάσα, εκείνος έχει 2,69, όντας πέμπτος στην λίγκα κι έχοντας 2,31 παραπάνω.

Προσφέρει πολλά και στα δύο κομμάτια του γηπέδου γεγονός στο οποίο παίζουν ρόλο και οι αστείρευτες δυνάμεις του.

Είναι τρίτος σε αριθμό σεντρών στο πρωτάθλημα με 52 και πρώτος σε προωθητικές πάσες με 139 αποτέλεσμα του άμεσου παιχνιδιού που προσπαθεί να παίζει ο Λεβαδειακός, όταν έχει την ευκαιρία. Η παρουσία του στην ενδεκάδα αυτή είναι ακόμη πιο σημαντική αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός πως άφησε εκτός αυτής τον Λάζαρο Ρότα της ΑΕΚ, ο οποίος διανύει μία εξαιρετική σεζόν αποτέλεσμα της οποίας είναι και η ανανέωση του συμβολαίου με την «Ένωση» από την οποία πήρε μία μεγάλη αύξηση.

Πολλές δυνάμεις, παίζοντας συνεχώς, αφού δεν υπάρχει καλή εναλλακτική επιλογή. Εκείνος προσφέρει πολλά με την ταχύτητα του, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και με τις σέντρες και τους συνδυασμούς που επιχειρεί να κάνει με τους συμπαίκτες του.

Αριστερός μπακ: Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός)

Ο... διόσκουρος του Τσάπρα στα πλάγια της άμυνας των Βοιωτών. Δεν έχει χάσει ματς την φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα έχοντας δώσει και μία ασίστ. Αρκετά σταθερός, αλλά και με επιθετικές και φυσικές αρετές είναι ίσως ο μοναδικός παίκτης που έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ στο φετινό πρωτάθλημα. Πέμπτος σε σέντρες με 47, δείγμα και του πόσο επιτίθεται με τα άκρα η Λιβαδειά.

Οι υποψηφιότητες που νίκησε ήταν εκείνες των Κυριακόπουλου, Φορτούνα και Κοσονού. Ο Έλληνας μπακ έκανε μία καλή αρχή, όμως το τραυματισμός που υπέστη, του ανέκοψε την πορεία του. Από και πέρα ο Φορτούνα του Βόλου έχει καλή εικόνα ενώ και ο Κοσονού της ΑΕΛ έχει δείξει κάποια πράγματα, παρά το κακό σύνολο.

Αμυντικός μέσος: Σουαλιό Μείτέ (ΠΑΟΚ)

Ο Γάλλος μέσος επανήλθε φέτος στα καλύτερά του μετά την περσινή κακή εικόνα που έδειξε στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής του «δικεφάλου του βορρά» έπαιξε σε όλα τα ματς του πρώτου γύρου (9ος σε λεπτά με 1.246) και πραγματικά κυριάρχησε όντας πιθανότατα ο πιο επιδραστικός αμυντικός μέσος σε ολόκληρο το πρωτάθλημα.

Μπορεί η ταχύτητα να μην είναι το φόρτε του, ωστόσο η φυσική του δύναμη τον κάνει κυρίαρχο στις μονομαχίες και όταν αυτή συνδυάζεται και με υψηλό ποδοσφαιρικό iq ο συνδυασμός γίνεται ακαταμάχητος. Το γεγονός πως άφησε εκτός παίκτες όπως ο Τσιριβέγια του Παναθηναϊκού, που ξεχωρίζει σαν την μύγα μες το γάλα σε μία κακή ομάδα, ο Μόντσου του Άρη παρομοίως, αλλά και ο Έσε του Ολυμπιακού λέει από μόνο του πολλά για την εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο.

Κεντρικοί χαφ: Μαγκομέτ Οζντόεφ (ΠΑΟΚ) - Ομπερλίν Πινέδα (ΑΕΚ)

Επτά γκολ σε δεκατρία ματς στο πρωτάθλημα. Δεν είναι στατιστικά επιθετικού ή κάποιου εξτρέμ αλλά ενός χαφ. Ο Μαγκομέτ Οζντόεφ έχει εξελιχθεί σε έναν κρυφό... άσο στο μανίκι του Λουτσέσκου στο κομμάτι του σκοραρίσματος καθώς φιγουράρει ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ της Stoiximan Superleague μετά από 13 αγωνιστικές ενώ μετράει και δύο ασίστ. Δηλαδή έχει άμεση συμμετοχή σε εννιά γκολ πρωταθλήματος για τον Δικέφαλο. Με τα επτά τέρματα, ο ίδιος έχει κάνει ρεκόρ καριέρας καθώς η προηγούμενη μεγαλύτερη επίδοση ήταν έξι γκολ σε 29 ματς πρωταθλήματος με τη Ρουμπίν Καζάν το 2014/15.

Αν και ο Πέτρος Μάνταλος δεν μπόρεσε να μπει στην εντεκάδα, δεν ισχύει το ίδιο και για τον Ομπερλίν Πινέδα. Ο Μεξικανός χαφ αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Νίκολιτς και αναμφίβολα είναι από τους κορυφαίους χαφ της κατηγορίας, αν όχι ο καλύτερος. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής κάνει τα... πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Από αμυντικά καθήκοντα μέχρι βοήθειες στο σκοράρισμα. Η συμβολή του είναι πολύ σημαντική καθώς με δικά του γκολ (3 σε 12 ματς) άνοιξε το σκορ κόντρα σε Ατρόμητο (4-1), ΟΦΗ (1-0) και Παναιτωλικό (1-0) με τα δύο τελευταία να είναι γκολ-νίκης στα τελευταία λεπτά (74' και 90+2' αντίστοιχα).

Από εκεί και πέρα, υποψήφιοι ήταν ο Ιωάννης Κωστή που κάνει εντυπωσιακή σεζόν με τον Λεβαδειακό (12 συμ./ 1 γκολ) αλλά και ο Πέτρος Μάνταλος που έχει αναγεννηθεί με την ΑΕΚ (11 συμ./ 2 γκολ / 3 ασίστ).

Δεξιός εξτρέμ: Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ)

Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν είναι απλά ο αρχηγός του Δικεφάλου αλλά και εκείνος που δίνει άλλη πνοή στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Στα 12 παιχνίδια που έχει παίξει, μετράει ένα γκολ αλλά και έξι ασίστ, δείγμα των βοηθειών που δίνει στους συμπαίκτες του όσον αφορά το σκοράρισμα.

Μάλιστα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό όπου ήρθε και η νίκη με ανατροπή (2-1), με τον Σέρβο εξτρέμ να έχει ένα γκολ και μία ασίστ σε εκείνο το ματς. Οι επιδόσεις και οι εμφανίσεις του, επισκίασαν την απίστευτη σεζόν που διανύει ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος σε 13 ματς έχει σκοράρει τέσσερις φορές και έχει μοιράσει πέντε ασίστ με τον Λεβαδειακό.

Αριστερός εξτρέμ: Ντάνιελ Ποντένσε (Ολυμπιακός)

Ο κοντός «μάγος» του Ολυμπιακού που διανύει την τρίτη του θητεία στην ομάδα του Πειραιά. Ο Ντάνιελ Ποντένσε συνέχισε από εκεί σταμάτησε πριν αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους» και ήδη στα εννιά ματς πρωταθλήματος, έχει φτιάξει έναν απολογισμό με δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Αποκορύφωμα το γκολ και η ασίστ στο 2-1 κόντρα στον Άρη αλλά και η ασίστ με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ κατάφερε να προσπεράσει τον 37χρονο Τάισον που φόρτσαρε στα τελευταία ματς και έχει πιάσει απολογισμό τέσσερα γκολ με πέντε ασίστ σε 13 εμφανίσεις και ακολουθούν οι «εκπλήξεις» σε Κηφισιά και Βόλο. Από τη μία ο Παύλος Παντελίδης (11 συμ./ 6 γκολ/ 1 ασίστ) και από την άλλη ο Λάζαρος Λάμπρου (13 συμ. / 5 γκολ/ 1 ασίστ) αντίστοιχα.

Φορ: Αγιούμπ Ελ Καμπί (Ολυμπιακός)

Σε μία σεζόν που ο Αντρέας Τεττέη (12 συμ./ 4 γκολ / 4 ασίστ) είναι η αποκάλυψη της Κηφισιάς, ο Όζμπολτ (11 συμ./ 7 γκολ/ 3 ασίστ) έχει πάρει από το... χεράκι τον Λεβαδειακό, ο Λούκα Γιόβιτς (12 συμ./ 6 γκολ/ 1 ασίστ) βρίσκει τον παλιό του εαυτό με την ΑΕΚ και ο Παναγιώτης Τσαντήλας (9 συμ./ 3 γκολ) είναι η λάμψη στη φετινή σεζόν του Ατρομήτου, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί καταφέρνει να ξεχωρίσει και δίχως αμφιβολία.

Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού οδηγεί την κούρσα των σκόρερ με συνολικά 12 γκολ σε 13 παιχνίδια πρωταθλήματος, εντυπωσιάζοντας με τη συχνότητα του σκοραρίσματος που έχει αλλά και τις σημαντικές βοήθειες που δίνει στην ομάδα του για να παραμείνει στην κορυφή του πίνακα.

Τα δεκάρια που έχουν ξεχωρίσει!

Με σύστημα 4-3-3, οι παίκτες που ξεχωρίζουν ως «10άρια» δεν γινόταν να μπουν, ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει να κάνει μαγικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και το ελληνικό ποδόσφαιρο να τον καμαρώνει έχοντας 9 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 ασίστ για τον ΠΑΟΚ.

Από κοντά και η περίπτωση του Τσικίνιο, ο οποίος εκτός από τους αριθμούς, βοηθάει στα μέγιστα και στον τρόπο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ, με τον 30χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό έχει 12 παιχνίδια στο πρωτάθλημα με απολογισμό 4 γκολ και 1 ασίστ. Από εκεί και πέρα, δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές σε Κηφισιά και Βόλο ξεχωρίζουν με την ποιότητα και τους αριθμούς τους.

Από τη μία ο 31χρονος Χόρχε Πόμπο που έχει φτάσει τα 4 γκολ και τη 1 ασίστ σε 12 ματς πρωταθλήματος, αποτελώντας τη κινητήριο δύναμη της μεσοεπιθετικής γραμμής ενώ ο 31χρονος Χουάνπι από τη Βενεζουέλα, μετά την παρουσία του στον Παναιτωλικό, έχει 12 παιχνίδια με 2 γκολ στο πρωτάθλημα.