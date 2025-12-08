Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ βελτιώθηκαν, ο Παναθηναϊκός είναι στα ίδια με πέρσι και ο Άρης πελαγοδρομεί. Οι εκπλήξεις και η σύγκριση με την βαθμολογία του περσινού 1ου γύρου.

Ο πρώτος γύρος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Απομένουν δύο εκκρεμότητες, αλλά δεν είναι ικανές να διαφοροποιήσουν την εικόνα που έχουμε σχηματίσει έως τώρα για τις ομάδες και δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα στη σύγκριση με τη βαθμολογία του περσινού πρώτου γύρου.

Τα ματς που δεν έχουν γίνει είναι τα Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός. Μέχρι στιγμής, έπειτα από 13 αγωνιστικές είναι φανερό ότι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι στα πάνω τους κι αυτό αποτυπώνεται και στη βαθμολογία. Σε σχέση με πέρσι και οι τρεις ομάδες είναι στα πάνω τους. Το ίδιο ισχύει και για Λεβαδειακό, Βόλο, τις δύο μεγάλες εκπλήξεις της τρέχουσας Super League.

Πάμε και στις μεγάλες απογοητεύσεις. Αυτές είναι δεδομένα ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Μόνο που ο Παναθηναϊκός αν του προσθέσουμε τρεις βαθμούς για το ματς με τον ΟΦΗ που εκκρεμεί, θα διαπιστώσουμε ότι είναι πάνω κάτω στα ίδια. Μία συνέπεια στην απογοήτευση που εξηγεί τα 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και αν δεν γυρίσει ο κόσμος... ανάποδα θα γίνουν 16. Ο Άρης έκανε κάκιστο σχεδιασμό, όπως και οι πράσινοι κι αυτό φαίνεται. Να τονίσουμε απλά ότι οι ομάδες που είναι στα πάνω τους δεν έχουν αλλαγή προπονητή, οι ομάδες - απογοητεύσεις έχουν κάνει αλλαγές προπονητών...

Ανέβηκαν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Ο πρωταθλητής χειμώνα Ολυμπιακός είναι την τρέχουσα σεζόν στο +7 από πέρσι. Στον πρώτο γύρο μετράει 11 νίκες, ενώ πέρσι τερμάτισε στην κορυφή στον πρώτο γύρο με 8 νίκες. Φέτος έχει 34 και πέρσι τέτοια εποχή ήταν στους 27. Οι Πειραιώτες ουσιαστικά έχουν απωλέσει βαθμούς σε ματς «εντός προγράμματος» με ΠΑΟΚ στην Τούμπα και Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο ΠΑΟΚ την 13η αγωνιστική της σεζόν 2024-25 έφερνε 2-2 στην Τούμπα με την Athens Kallithea και τερμάτιζε δεύτερος με 24 βαθμούς. Στον πρώτο γύρο είχε πέρσι ήττες εντός από Άρη, ΟΦΗ και Ολυμπιακό. Φέτος νίκησε εντός Άρη και Ολυμπιακό, ενώ με τον ΟΦΗ έπαιξε και νίκησε εκτός. Είχε επίσης Χ εντός με τον Παναθηναϊκό. Πέταξε στο γήπεδό του 13 βαθμούς μαζί με το ματς κόντρα στην Athens Kallithea και φέτος έχει χάσει 2 με το 0-0 κόντρα στον Παναιτωλικό. Ήταν την 13η αγωνιστική στους 24 και τώρα είναι στους 32.

Η ΑΕΚ διέλυσε 4-1 τον Ατρόμητο και είναι στους 31. Πέρσι την ίδια αγωνιστική συνέτριψε 4-0 τον Άρη και ήταν στους 24 μαζί με τον ΠΑΟΚ. Φέτος είναι στους 31. Έχει 10 νίκες, όσες και οι Θεσσαλονικείς, ενώ πέρσι ήταν ισόβαθμοι στους 24 με 7 νίκες, η κάθε ομάδα. Η Ένωση είχε πέρσι στον πρώτο γύρο ισοπαλία εντός 1-1 με τη Λαμία, εκτός έδρας (στη Λεωφόρο) έφερε 0-0 με την Athens Kallithea κι εκτός έδρας επίσης, ηττήθηκε 1-0 από Παναιτωλικό, Πανσερραϊκό, που την άφησαν πίσω.

Λεβαδειακός και Βόλος

Η ομάδα της Βοιωτίας και ο Βόλος είναι μαζί στους 22 βαθμούς. Η ομάδα της Θεσσαλίας έχει 1 νίκη περισσότερη απ' αυτή τη Βοιωτίας, αλλά και 2 ήττες περισσότερες.

Οι Βοιωτοί είναι στο +12 από πέρσι (!) στο τέλος του πρώτου γύρου και ο Βόλος στο +8. Η μεγάλη διαφορά είναι στα γκολ. Ο Λεβαδειακός έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας, όλων των εποχών, που έχει την καλύτερη επίθεση στο τέλος του πρώτου γύρου!

Φέτος έχει 31 γκολ και πέρσι είχε σημειώσει 14! Έχει δεχθεί 17 γκολ, ενώ πέρσι στο ίδιο διάστημα 22.

Ο Βόλος έχει 16 γκολ υπέρ φέτος και άλλα τόσα κατά, ενώ στο τέλος του πρώτου γύρου τη σεζόν 2024-25 είχε 10 γκολ υπέρ και 18 κατά.

Οι απογοητεύσεις Παναθηναϊκός και Άρης

Όταν ο Παναθηναϊκός είναι στο τέλος του πρώτου γύρου 6ος με μόλις 5 νίκες και ο Άρης 7ος με 4 νίκες, δεν χρειάζεται ν' αναφερθούν και πολλά.

Για το τριφύλλι, όμως, υπάρχει το εξής ανησυχητικό. Ας υποθέσουμε ότι νικάει τον ΟΦΗ στο εντός έδρας ματς που εκκρεμεί κι έχει 22 βαθμούς στον πρώτο γύρο. Πέρσι το ίδιο διάστημα τερμάτισε με 23... Με 6 νίκες. Δηλαδή όσες θεωρητικά θα μπορούσε να έχει και φέτος. Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός χάνει βαθμούς, ενώ όλοι οι ανταγωνιστές βελτιώθηκαν. Και τώρα είναι στο -15 από την κορυφή ή -12 αν προτιμάτε και στο -13 ή -10 από τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός πέρσι ήταν στο 13-9 στα γκολ και φέτος είναι στο 19-14. Καλύτερος επιθετικά, χειρότερος αμυντικά και πάλι με αλλαγή προπονητή. Οι πράσινοι είναι στο -4 με πέρσι, αλλά αυτό μπορεί να είναι και -1, εξαιτίας του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Άρης είναι στο -5 φέτος. Έχει μόλις 4 νίκες σε 13 ματς, ενώ πέρσι είχε 6. Με 12 γκολ υπέρ και 16 κατά, δεν μπορείς να έχει υψηλούς στόχους. Οι κιτρινόμαυροι πέρσι ήταν στους 21 βαθμούς και στο -6 από την κορυφή με 17 γκολ υπέρ και 15 κατά. Το έχουν αντιληφθεί όλοι πλέον ότι ο Άρης δεν είναι έκπληξη με τα έως τώρα δεδομένα, να χάσει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ατρόμητος, ΟΦΗ και Πανσερραϊκός

Ακόμα τρεις ομάδες που απογοητεύουν. Οι Περιστεριώτες είναι στο -9 από πέρσι. Έχουν 2 νίκες, ενώ είχαν το ίδιο διάστημα την περασμένη σεζόν 5 νίκες. Με γκολ 19-18, ενώ φέτος είναι στο 12-20...

Ο ΟΦΗ που έχει ματς λιγότερο με τον Παναθηναϊκό είναι στο -7 και φυσικά βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες, που άλλαξαν προπονητή, όπως και ο Ατρόμητος. Οι Κρητικοί μετράνε 3 νίκες και πέρσι είχαν 4. Η διαφορά είναι στις ήττες. Πέρσι είχαν 5, φέτος 9. Θα μπορούσαν να είναι και στο -5 ή -4, αφού υπάρχει ένα λιγότερο παιχνίδι, αλλά η εικόνα τους σε κάθε περίπτωση, είναι έως και θλιβερή.

Όσο για τον Πανσερραϊκό με 1 μόλις νίκη είναι στο -11 από πέρσι, όπου είχε 5 νίκες. Ακόμα κι αν νικήσει τον Παναιτωλικό θα είναι στο -8. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής είναι ουραγός.

Ο Παναιτωλικός είναι 10ος πριν το ματς με τον Πανσερραϊκό με 12 βαθμούς και 3 νίκες. Πέρσι ήταν 6ος με 19 βαθμούς και 5 νίκες. Αν νικήσει στις Σέρρες θα είναι στο -4, αλλά η εικόνα του σε αντίθεση με άλλες ομάδες δεν είναι αποκαρδιωτική.

Η Κηφισιά

Την ΑΕΛ Novibet δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε, αφού φέτος επέστρεψε στην κατηγορία. Είναι, όμως, κακή η εικόνα της και γι' αυτό πήγε σε νέα αλλαγή προπονητή. Ο Αστέρας Aktor έχει 2 νίκες, ενώ πέρσι είχε τις διπλάσιες. Το τελευταίο διάστημα έχει βελτιωθεί, ωστόσο, το πρόσημο στον πρώτο γύρο είναι αρνητικό.

Η Κηφισιά είναι εξαιρετική. Βρίσκεται για 2η φορά στη Super League, έχει σταθεί όρθια στα 8 από τα 13 ματς και μετράει 21 γκολ. Είναι η 4η καλύτερη επίθεση πάνω από ομάδες όπως οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Άρης! Αν δεν είχε δεχθεί και 22 γκολ θα κοιτούσε πιο ψηλά.

Αν τη συγκρίνουμε με τη σεζόν 2023-24, που έπαιξε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία, είναι μέρα με τη νύχτα. Φέτος έχει 16 βαθμούς, ενώ τότε στο τέλος του πρώτου γύρου είχε τους μισούς. Φέτος έχει 4 νίκες και 4 ισοπαλίες σε 13 αγώνες, με γκολ 21 υπέρ και 22 κατά, ενώ τότε είχε 1 νίκη, 5 ισοπαλίες και 7 ήττες και γκολ 12-26. Γι' αυτό με 8 βαθμούς ήταν τελευταία όπως και ο ΠΑΣ Γιάννινα επίσης με 8.

Παρακάτω θα δείτε τη βαθμολογία της φετινής σεζόν και της περασμένης στο τέλος του πρώτου γύρου και στο τέλος τη διαφορά βαθμών, ανάμεσα στις δύο περιόδους.

2025-26

ΟΜ. Ν.-Ι.-Η. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘ. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Oλυμπιακός 11-1-1 30-7 34 +7

2. ΠΑΟΚ 10-2-1 29-10 32 +8

3. ΑΕΚ 10-1-2 19-10 31 +7

4. Λεβαδειακός 6-4-3 31-17 22 +12

5. Βόλος 7-1-5 16-16 22 +8

6. Παναθηναϊκός 5-4-3 19-14 19 -4

7. Άρης 4-4-5 12-16 16 -5

8. Κηφισιά 4-4-5 21-22 16 +8

9. Αστέρας Aktor 2-6-5 15-18 12 -4

10. Παναιτωλικός 3-3-6 13-18 12 -4 έως -7

11. Ατρόμητος 2-3-8 12-20 9 -9

12. ΟΦΗ 3-0-9 11-25 9 -7

13. ΑΕΛ Novibet 1-5-7 13-24 8 -

14. Πανσερραϊκός 1-2-9 7-31 5 -11

* Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.

2024-25

1. Ολυμπιακός 8-3-2 23-10 27

2. ΑΕΚ 7-3-3 21-8 24

3. ΠΑΟΚ 7-3-3 23-15 24

4. Παναθηναϊκός 6-5-2 13-9 23

5. Άρης 6-3-4- 17-15 21

6. Παναιτωλικός 5-4-4 14-11 19

7. Ατρόμητος 5-3-5 19-18 18

8. Αστέρας Aktor 4-4-5 14-14 16

9. Πανσερραϊκός 5-1- 7 18-23 16

10. ΟΦΗ 4-4-5 17-22 16

11. Βόλος 4-2-7 10-18 14

12. Λεβαδειακός 1-7-5 14-22 10

13. Λαμία 1-6-6 9-18 9

14. Athens Kallithea 0-8-5 11-20 8