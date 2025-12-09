Οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη, Αλμπέρτο Μποτία και Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης επισκέφθηκαν τα παιδιά της Ακαδημίας του συλλόγου.

Τα παιδιά της Ακαδημίας της Κηφισιάς επισκέφθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) τρεις ποδοσφαιριστές της πρώτη ομάδας. Ο λόγος για τους αρχηγούς Ανδρέα Τεττέη - Αλμπέρτο Μποτία και τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, οι οποίοι μίλησαν στους νεαρούς αθλητές για την καθημερινότητα και τις απαιτήσεις της ζωής ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ενώ έπαιξαν μαζί τους μοιράζοντας χαμόγελα.

Η σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς

«Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία των παικτών της Κηφισιάς επισκέφθηκε την Ακαδημία του Συλλόγου, προσφέροντας στους νεαρούς αθλητές μια μοναδική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα παιδιά, να απαντήσουν στις απορίες τους και να τους εξηγήσουν πώς είναι η καθημερινότητα και οι απαιτήσεις της ζωής ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Σε ζεστό και φιλικό κλίμα, οι μικροί αθλητές άκουσαν ιστορίες από τα αποδυτήρια, έμαθαν για τη σημασία της πειθαρχίας και της ομαδικής προσπάθειας και πήραν πολύτιμες συμβουλές για το μέλλον τους.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε (πώς αλλιώς;) με... παιχνίδι στο γήπεδο, όπου μικροί και μεγάλοι μοιράστηκαν χαμόγελα και ενθουσιασμό, δημιουργώντας όμορφες στιγμές που θα θυμούνται για καιρό».