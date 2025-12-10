Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της 10ης Δεκεμβρίου ο ΟΦΗ παρουσίασε την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων, η οποία θα φορεθεί μόνο στο Super Cup με τον Ολυμπιακό.

Η «οικογένεια» του ΟΦΗ γιορτάζει τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1925 το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου κατέθεσε στο το πρωτοδικείο του Ηρακλείου το αίτημα σύστασης του συλλόγου, το οποίο εγκρίθηκε στις 29/12 της ίδιας χρονιάς.

Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της 10ης Δεκεμβρίου του 2025 οι Κρητικοί παρουσίασαν την επετειακή εμφάνιση για τα 100 χρόνια του συλλόγου, η οποία θα φορεθεί μόνο στο Super Cup της 3ης Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στη φανέλα επιστρέφει το κλασικό σήμα ασπίδα του συλλόγου, ενώ χαμηλά υπάρχει και το επετειακό έμβλημα των 100 χρόνων. Η νέα εμφάνιση θα είναι διαθέσιμη από το πρωί της 10ης Δεκεμβρίου στην μπουτίκ του Ομίλου στο «Γεντί Κουλέ» και στα δυο καταστήματα Cosmos Sport.Η τιμή της είναι στα 75 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Ένας αιώνας. Ένας αγώνας. Μια φανέλα.

Στις 3 Ιανουαρίου, στο Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ θα φορέσει όλα όσα δεν χωράνε σε λόγια.

Η επετειακή φανέλα, σχεδιάστηκε μέσα από μνήμες και φωτογραφίες κιτρινισμένες, σε γήπεδα χωμάτινα, σε φωνές που χάθηκαν, αλλά δεν σίγησαν ποτέ.

Είναι η φανέλα όλων όσων λείπουν, αλλά είναι ακόμη εδώ.

Κάθε της ραφή είναι μια ιστορία που δεν ειπώθηκε.

Κάθε της σκιά είναι ένα δάκρυ που δεν κύλησε μπροστά στους άλλους.

Κάθε της λευκή γραμμή είναι μια υπόσχεση πως όσο κι αν πονάς, ξανασηκώνεσαι.

Θα φορεθεί μόνο μία φορά.

Για έναν αγώνα.

Για έναν αιώνα.

Σχεδιασμένη από την @PUMA αποκλειστικά για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά και εξοπλισμένη με τεχνολογία dryCELL για απόδοση και άνεση.

Θα τη βρεις σήμερα στη μπουτίκ “OFI Crete FC x @cosmossport” στο “Γεντί Κουλέ”, στο Cosmos Sport 1821 και στο νέο Cosmos Sport 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο.

Κάθε κομμάτι της συλλογής ΟΦΗ φέρει το τρισδιάστατο υδατογράφημα αυθεντικότητας με τον Θυρεό και τον Γρύπα του ΟΦΗ.

Tap στο bio και μπες στο επίσημο online store».