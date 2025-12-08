Ο ΟΦΗ μπήκε σε εβδομάδα δράσεων για τα 100 χρόνια, η οποία θα αρχίσει με την παρουσίαση των επετειακών γραμματοσήμων του.

Μπορεί το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΟΦΗ να μην είναι αυτήν την περίοδο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και η ομάδα μέχρι στιγμής να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, όμως αυτό δεν αναιρεί ότι η ομιλίτικη «οικογένεια» βρίσκεται σε μια περίοδο γιορτής για στη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας του συλλόγου.

Η τρέχουσα εβδομάδα περιλαμβάνει εορταστικές δράσεις, καθώς στις 10 Δεκεμεβρίου του 1925 κατατέθηκε στο πρωτοδικείο του Ηρακλείου το αίτημα σύστασης του συλλόγου, το οποίο εγκρίθηκε στις 29/12 της ίδιας χρονιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο την ερχόμενη Τετάρτη (10/12) θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτή εκδήλωση στο κέντρο της πόλης η παρουσίαση των τεσσάρων επετειακών γραμματοσημάτων που δημιούργησε ο ΟΦΗ σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ.

Ακολούθως θα ανέβει δυο φορές στο Αστόρια η θεατρική παράσταση «Θεές» (12 & 15/12, 21:00), για την οποία θα κυκλοφορήσουν το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) τα εισιτήρια μέσω Ticketmaster, ενώ το τριήμερο 12-14/12 θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ Street art festival, σε Γεντί Κουλέ και Παγκρήτιο.

Στις 17 Δεκεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση του επετειακού, συλλεκτικού μεταλλίου των 100 χρόνων ΟΦΗ (μόλις 1925 αριθμημένα τεμάχια), ενώ λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πιθανότατα στις 20 του μήνα, θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα Cosmos Sport το επετειακό λεύκωμα «100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΦΗ», με τις 100 κορυφαίες στιγμές / πρόσωπα / ημερομηνίες - σταθμούς κλπ, από την ιστορία της ομάδας.

Σίγουρα η πορεία του αγωνιστικού τμήματος δεν είναι «σύμμαχος» αυτήν την περίοδο, όμως αυτό δε σημαίνει πως ο ΟΦΗ δεν θα γιορτάσει μια τόσο σημαντική και ιστορική επέτρειο, με δράσεις οι οποίες έχουν οργανωθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τα γραμματόσημα

«Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, ο ΟΦΗ, η μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης και της ελληνικής Περιφέρειας, συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στέλνει το έμβλημά του σε όλο τον πλανήτη!

Ανήμερα της επετείου από την ίδρυση του συλλόγου, 10 Δεκεμβρίου στις 13:00, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και τα ΕΛΤΑ παρουσιάζουν τα τέσσερα επετειακά αυτοκόλλητα γραμματόσημα των 100 χρόνων του ΟΦΗ, σε ανοιχτή εκδήλωση για τους φιλάθλους της ομάδας και τους φιλοτελιστές της Κρήτης, η οποία θα γίνει στον 2ο όροφο του Δημοτικού Μεγάρου της οδού Ανδρόγεω (αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης»), στο κέντρο του Ηρακλείου.

Στον ίδιο χώρο, όλοι οι φίλαθλοι του ΟΦΗ και οι φιλοτελιστές της Κρήτης θα μπορούν να προμηθεύονται την τετράδα των γραμματοσήμων, καθώς και τον αναμνηστικό φάκελο με τίτλο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΦΗ», τα οποία θα σφραγίζονται με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα, αποκτώντας συλλεκτική υπόσταση.

Η τιμή της τετράδας των αυτοκόλλητων γραμματοσήμων «100 ΧΡΟΝΙΑ» είναι 4,80 ευρώ, ενώ ο επετειακός φάκελος θα κοστίζει 5,20 ευρώ.

Επίσης οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έχουν τη δυνατότητα να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε ιστορικό αντικείμενο της ομάδας έχουν στην κατοχή τους (π.χ φωτογραφία, αφίσα, έντυπο κλπ), προκειμένου να σφραγιστεί με τα γραμματόσημα και την φιλοτελική σφραγίδα, με ημερομηνία σφράγισης, ακριβώς 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου!

Για τους φιλάθλους του ΟΦΗ στην Αττική, τους Κρητικούς που μένουν μόνιμα στην Πρωτεύουσα, καθώς και για τους φιλοτελιστές της Αθήνας, η ειδική αναμνηστική σφραγίδα θα είναι διαθέσιμη για τρεις συνεχόμενες Τετάρτες (αρχής γενομένης από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου) στο Κατάστημα της πλ. Συντάγματος (Μητροπόλεως 2) από 09:00 έως 13:00».