Ανήμερα της επετείου από την ίδρυση του ΟΦΗ ο Όμιλος και τα ΕΛΤΑ παρουσιάζουν τα τέσσερα επετειακά αυτοκόλλητα γραμματόσημα των 100 χρόνων σε ανοιχτή εκδήλωση.

Ο ΟΦΗ γιορτάζει τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας και το κάνει με μια σειρά από διαδραστικές δράσεις, στις οποίες συμμετέχει και η «καρδιά» του συλλόγου, οι Ομιλίτες. Σε αυτό το πλαίσιο την Τετάρτη (10/12) στις 13:00 o Όμιλος και τα ΕΛΤΑ παρουσιάζουν τα τέσσερα επετειακά αυτοκόλλητα γραμματόσημα των 100 χρόνων σε ανοιχτή εκδήλωση για τους φιλάθλους της ομάδας και τους φιλοτελιστές της Κρήτης, η οποία θα γίνει στον 2ο όροφο του Δημοτικού Μεγάρου της οδού Ανδρόγεω (αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης»), στο κέντρο του Ηρακλείου.

Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν τα επετειακά γραμματόσημα και τον επετειακό φάκελο των 100 χρόνων αλλα και να τα σφραγίσουν με τη χρυσή σφραγιδα των 100 χρόνων, κάνοντας τα συλλεκτικά. Επίσης αν κάποιος θέλει μπορει να φέρει οποιοδήποτε αντικείμενο του ΟΦΗ για να κολλήσει πανω τα γραμματοσημα και με τη σφραγιδα να αποκτήσει συλλεκτικό χαρακτήρα.

Θυμίζουμε πως οι δράσεις για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ θα κορυφωθούν στο Super Cup της 3ης Ιανουαρίου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η σχετική ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, ο ΟΦΗ, η μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης και της ελληνικής Περιφέρειας, συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στέλνει το έμβλημά του σε όλο τον πλανήτη!

Ανήμερα της επετείου από την ίδρυση του συλλόγου, 10 Δεκεμβρίου στις 13:00, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και τα ΕΛΤΑ παρουσιάζουν τα τέσσερα επετειακά αυτοκόλλητα γραμματόσημα των 100 χρόνων του ΟΦΗ, σε ανοιχτή εκδήλωση για τους φιλάθλους της ομάδας και τους φιλοτελιστές της Κρήτης, η οποία θα γίνει στον 2ο όροφο του Δημοτικού Μεγάρου της οδού Ανδρόγεω (αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης»), στο κέντρο του Ηρακλείου.

Στον ίδιο χώρο, όλοι οι φίλαθλοι του ΟΦΗ και οι φιλοτελιστές της Κρήτης θα μπορούν να προμηθεύονται την τετράδα των γραμματοσήμων, καθώς και τον αναμνηστικό φάκελο με τίτλο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΦΗ», τα οποία θα σφραγίζονται με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα, αποκτώντας συλλεκτική υπόσταση.

Η τιμή της τετράδας των αυτοκόλλητων γραμματοσήμων «100 ΧΡΟΝΙΑ» είναι 4,80 ευρώ, ενώ ο επετειακός φάκελος θα κοστίζει 5,20 ευρώ.

Επίσης οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έχουν τη δυνατότητα να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε ιστορικό αντικείμενο της ομάδας έχουν στην κατοχή τους (π.χ φωτογραφία, αφίσα, έντυπο κλπ), προκειμένου να σφραγιστεί με τα γραμματόσημα και την φιλοτελική σφραγίδα, με ημερομηνία σφράγισης, ακριβώς 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου!

Για τους φιλάθλους του ΟΦΗ στην Αττική, τους Κρητικούς που μένουν μόνιμα στην Πρωτεύουσα, καθώς και για τους φιλοτελιστές της Αθήνας, η ειδική αναμνηστική σφραγίδα θα είναι διαθέσιμη για τρεις συνεχόμενες Τετάρτες (αρχής γενομένης από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου) στο Κατάστημα της πλ. Συντάγματος (Μητροπόλεως 2) από 09:00 έως 13:00».