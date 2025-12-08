ΟΦΗ: Φαντασμαγορικό σόου με πυροτεχνήματα για τα 100 χρόνια της ομάδας
Οι οπαδοί του ΟΦΗ ετοιμάζουν μια μοναδική γιορτή στο Ηράκλειο την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας.
Η δράση θα ξεκινήσει στις 20:45 στο Κομμένο Μπεντένι, που θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο συνάντησής τους. Από εκεί θα δοθούν όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την εκδήλωση, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, ενώ στη συνέχεια θα μοιραστούν πυροτεχνήματα στον κόσμο που θα δώσει το «παρών».
Αναλυτικά η ανακοίνωση των φιλάθλων:
«Την Τετάρτη ενωνόμαστε όλοι σύνδεσμοι και όλος ο κόσμος του ΟΦΗ για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας μας!
Μοναδικό σημείο και ώρα συνάντησης: Κομμένο Μπεντένι στις 20:45 !!
Από εκεί θα ενημερωθείτε σχετικά για τις διαδικασίες!
Όσοι επιλέξετε να μείνετε σε σπίτια , πλατείες και γειτονιές,εφοδιαστείτε πυροτεχνήματα και στις 22:00 συντονιζόμαστε για να φωταγωγήσουμε και να σηκώσουμε όλη την πόλη στο πόδι!
Υγ Τα βεγγαλικά μπορείτε να προμηθευτείτε από το fireworks :
1.οδό Λ.ΙΩΝΙΑΣ 163
2.Γαζί-Ελευθερίου Βενιζέλου 112»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.