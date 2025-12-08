Οι Ηρακλειώτες ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 100 χρόνια του ΟΦΗ με εκδηλώσεις την Τετάρτη (10/12).

Οι οπαδοί του ΟΦΗ ετοιμάζουν μια μοναδική γιορτή στο Ηράκλειο την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 20:45 στο Κομμένο Μπεντένι, που θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο συνάντησής τους. Από εκεί θα δοθούν όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την εκδήλωση, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, ενώ στη συνέχεια θα μοιραστούν πυροτεχνήματα στον κόσμο που θα δώσει το «παρών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των φιλάθλων:

«Την Τετάρτη ενωνόμαστε όλοι σύνδεσμοι και όλος ο κόσμος του ΟΦΗ για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας μας!

Μοναδικό σημείο και ώρα συνάντησης: Κομμένο Μπεντένι στις 20:45 !!

Από εκεί θα ενημερωθείτε σχετικά για τις διαδικασίες!

Όσοι επιλέξετε να μείνετε σε σπίτια , πλατείες και γειτονιές,εφοδιαστείτε πυροτεχνήματα και στις 22:00 συντονιζόμαστε για να φωταγωγήσουμε και να σηκώσουμε όλη την πόλη στο πόδι!

Υγ Τα βεγγαλικά μπορείτε να προμηθευτείτε από το fireworks :

1.οδό Λ.ΙΩΝΙΑΣ 163

2.Γαζί-Ελευθερίου Βενιζέλου 112»