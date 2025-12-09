Ο Σάββας Παντελίδης πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός της ΑΕΛ Novibet.

Την πρόσληψη του Σάββα Παντελίδη για την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε χθες η ΑΕΛ Novibet, μετά την απομάκρυνση του Στέλιου Μαλεζά.

Ο 60χρονος τεχνικός ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του και την Τρίτη, όπως αναμενόταν, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των «βυσσινί» για την πρώτη του προπόνηση.

Ο Παντελίδης μαζί με το επιτελείο του είχαν την πρώτη τους γνωριμία με την ομάδα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η προπόνηση με την ΑΕΛ Novibet να ξεκινάει την προετοιμασία της για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό το προσεχές Σάββατο.

Τεχνικό επιτελείο:

Βοηθός: Χρήστος Ρόγκας

Αναλυτής: Δημήτρης Ξουρής

Γυμναστής: Χρήστος Βοργιατζίδης

Αξίζει να σημειωθεί πως εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει μία ακόμη προσθήκη.