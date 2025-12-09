ΑΕΛ Novibet: Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Παντελίδη
Την πρόσληψη του Σάββα Παντελίδη για την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε χθες η ΑΕΛ Novibet, μετά την απομάκρυνση του Στέλιου Μαλεζά.
Ο 60χρονος τεχνικός ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του και την Τρίτη, όπως αναμενόταν, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των «βυσσινί» για την πρώτη του προπόνηση.
Ο Παντελίδης μαζί με το επιτελείο του είχαν την πρώτη τους γνωριμία με την ομάδα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η προπόνηση με την ΑΕΛ Novibet να ξεκινάει την προετοιμασία της για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό το προσεχές Σάββατο.
Τεχνικό επιτελείο:
Βοηθός: Χρήστος Ρόγκας
Αναλυτής: Δημήτρης Ξουρής
Γυμναστής: Χρήστος Βοργιατζίδης
Αξίζει να σημειωθεί πως εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει μία ακόμη προσθήκη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.