Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναδείχθηκε κορυφαίος Ρουμάνος προπονητής του 2025, σε μια βράβευση που αποθέωσε τον ΠΑΟΚ, τον κόσμο του και την οικογένεια Σαββίδη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αλλάζει τις σελίδες της ιστορίας του στους πάγκους. Τις γράφει. Για τον 56χρονο τεχνικό του ΠΑΟΚ, η βράβευση ως Κορυφαίος Ρουμάνος Προπονητής του 2025 από το μεγαλύτερο αθλητικό μέσο της χώρας του, το Fanatik.ro, δεν είναι «ένα ακόμη» παράσημο ή βραβείο. Είναι η επιβεβαίωση μιας πορείας που δεν βασίστηκε στη φήμη του ονόματος, αλλά στη δουλειά πίσω από αυτό.

Γιατί ο Ραζβάν δεν κέρδισε κάτι επειδή λέγεται Λουτσέσκου. Το κέρδισε επειδή, χρόνια τώρα, κάνει το όνομα «Λουτσέσκου» να σημαίνει κάτι για το ρουμανικό ποδόσφαιρο.

Το Super Gala Fanatik 2025 τον τίμησε για τα «εξαιρετικά αποτελέσματα» του στον ΠΑΟΚ, για την παρουσία μιας ομάδας που κάθε σεζόν προχωρά πιο συμπαγής, πιο ώριμη, πιο σταθερή. Τον τίμησε για τα δύο πρωταθλήματα και τα δύο κύπελλα. Για τις 200 νίκες στον πάγκο του Δικεφάλου, ένα νούμερο που θα έμοιαζε αδιανόητο πριν από μερικά χρόνια. Τον τίμησε γιατί έκανε μια ελληνική ομάδα ευρωπαϊκή δύναμη — όχι στα λόγια, στα αποτελέσματα.

Αλλά πάνω από όλα τον τίμησε γιατί κατάφερε κάτι σπάνιο: να μετατρέψει μια πόλη σε καθρέφτη της δουλειάς του. Η Θεσσαλονίκη δεν κρύβει τα συναισθήματά της. Και το όνομα «Ραζβάν» που ακούγεται ρυθμικά πολλές φορές στην Τούμπα δεν είναι ρουτίνα· είναι αναγνώριση.

«Περήφανοι για τον δικό μας Στρατηγό» έγραψε ο ΠΑΟΚ στα social media του.

Στην ομιλία του στη βράβευση, ο Λουτσέσκου ήταν συγκινημένος — και αυτό λέει πολλά για έναν άνθρωπο που σπάνια αφήνει τα συναισθήματά του να προηγηθούν των σκέψεών του. «Δεν είναι εύκολο,» είπε, «να βλέπεις μια ζωή συμπυκνωμένη σε λίγα δευτερόλεπτα. Τις στιγμές, τις χαρές, τις δυσκολίες». Μίλησε για την οικογένειά του, για τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, για το παιδί του που βρισκόταν για πρώτη φορά δίπλα του σε μια τέτοια στιγμή. Κι ύστερα, όπως πάντα, γύρισε εκεί που γυρίζει κάθε φορά: στην ομάδα.

«Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν ατομικά βραβεία», είπε. «Αυτό είναι το βραβείο του ΠΑΟΚ.»!

Εχοντας για πρώτη φορά δίπλα του τους δύο γονείς του και τον γιο του, Μετέι, μίλησε για την οικογένεια Σαββίδη «από την καρδιά του». Μίλησε για τους παίκτες του, για τη δουλειά, τη θυσία και τη διαθεσιμότητά τους. Μίλησε για όσους βρίσκονται δίπλα του καθημερινά. Μίλησε για τους φιλάθλους — αυτούς τους απίστευτους φιλάθλους, όπως τους περιέγραψε.

«Πρέπει να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη, τον Ιβάν, τον Γιώργο και τον Νίκο, μέσα από την καρδιά μου γιατί μου έδωσαν την ευκαιρία να δουλέψω σε αυτό το επίπεδο και αυτή την ομάδα. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, τους παίκτες που είχα και, χάρη στη δουλειά τους, τη θυσία τους, η διαθεσιμότητά τους, ζω αυτές τις φανταστικές στιγμές. Ευχαριστώ όλους όσους βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, δίπλα μου, κάθε μέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους απίστευτους φιλάθλους που έχει ο ΠΑΟΚ», είπε στη διάρκεια του Super Gala Fanatik 2025.

Αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου έχει ξανά μια θεαματική σεζόν. Κυνηγά τίτλο, κυνηγά ευρωπαϊκή διάκριση, κυνηγά σταθερότητα. Και όσο ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να μεγαλώνει μαζί του, τόσο αυτές οι βραβεύσεις — όσο λαμπερές κι αν είναι — θα μοιάζουν απλώς με μια στάση στη διαδρομή. Γιατί το πραγματικό έργο του Λουτσέσκου βρίσκεται αλλού: μέσα στο γήπεδο, στη διάρκεια, στην επιμονή, στην καθημερινή δουλειά.