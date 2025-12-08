Η ομιλία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με τον Άρη.

Πραγματικός αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με δύο ασίστ έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Δικεφάλου με 3-1 στο ντέρμπι με τον Άρη.

Ο διεθνής Σέρβος εξτρέμ, ο οποίος παίζει ασταμάτητα από την αρχή της σεζόν, θα μπορούσε να χριστεί και σκόρερ, αλλά αποκαμωμένος έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να σημειώσει το τέταρτο γκολ.

Ο Ζίβκοβιτς, όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικός για τον ΠΑΟΚ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον φτάνει στα όριά του. Τόσο πολύτιμο τον θεωρεί. Πριν τη σέντρα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έκανε μία ακόμα ομιλία στα αποδυτήρια.

«Θα τους καταστρέψουμε. Θα πιέσουμε, θ' αμυνθούμε, θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Σαν οικογένεια. Είμαστε δυνατό γκρουπ, πάμε να το δείξουμε ακόμα μία φορά. Σας υπόσχομαι ότι αν δώσουμε το 200% θα είμαστε όλοι χαρούμενοι στο τέλος. Πάμε το απολαύσουμε», είπε ο Ζίβκοβιτς πριν δώσει το σύνθημα για το 1, 2, 4 ΠΑΟΚ και τη νίκη.

Η ομιλία στην ανάρτηση του ΠΑΟΚ