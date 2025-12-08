Τα ατομικά λάθη των παικτών του Παναθηναϊκού και οι απίστευτες χαμένες ευκαιρίες που έχουν «λαβώσει» φέτος το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΛ στην Λάρισα το βράδυ της Κυριακής (07/12) μένοντας στο 2-2 μετά από γκολ που δέχθηκε στις καθυστερήσεις έπειτα από λάθος του Μλαντένοβιτς κι ενώ νωρίτερα ο Τετέ είχε χάσει ανεπανάληπτη ευκαιρία.

Το φαινόμενο αυτό των ατομικών λαθών, κυρίως και των τρομερών χαμένων ευκαιριών, έπειτα δεν έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην «AEL FC Arena». Πρόκειται για ένα πρόβλημα που ταλανίζει τον σύλλογο από την αρχή της σεζόν και τον «πληγώνει» με κάθε ευκαιρία.

«Βλέπουμε ότι κάνουμε ατομικά λάθη που μας κοστίζουν πάρα πολύ και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό» ήταν τα λόγια του τεχνικού των «πρασίνων» ήταν τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ στο flash interview που ακολούθησε μετά την λήξη του αγώνα, ο οποίος έδειξε κι εκείνος ιδιαίτερα προβληματισμένος με την σειρά του με την κατάσταση αυτή.

Τα απίστευτα ατομικά λάθη που... κυνηγούν τον Παναθηναϊκό

Η κακή αυτή «συνήθεια» του Παναθηναϊκού ήταν κι ένα από τα αίτια της πρώτης κρίσης που πέρασε η ομάδα στην αρχή της σεζόν, η οποία οδήγησε στην απόλυση του τότε προπονητής της, Ρουί Βιτόρια.

Στο ματς με την Κηφισιά στον Βόλο , όπου οι «πράσινοι» έχασαν με 3-2 κι έκαναν την δεύτερη σερί γκέλα τους στο πρωτάθλημα, που οδήγησε στην απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού, ο Πάλμερ - Μπράουν δεν μπόρεσε ούτε να γκρεμίσει τον Τεττέη στην γραμμή του πλαγίου άουτ με αποτέλεσμα εκείνος να τον περάσει σαν σταματημένο και να βγάλει έπειτα την ασίστ στον Παντελίδη , που σκόραρε για το 2-2.

στον , όπου οι «πράσινοι» έχασαν με 3-2 κι έκαναν την δεύτερη σερί γκέλα τους στο πρωτάθλημα, που οδήγησε στην απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού, ο - δεν μπόρεσε ούτε να γκρεμίσει τον στην γραμμή του πλαγίου άουτ με αποτέλεσμα εκείνος να τον περάσει σαν σταματημένο και να βγάλει έπειτα την ασίστ στον , που σκόραρε για το 2-2. Ακολούθησε η αδυναμία του Σιώπη να σταματήσει με φάουλ τον Ποντένσε στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην φάση από την οποία προήλθε το γκολ της ισοφάρισης των «ερυθρολεύκων» στο φινάλε του αγώνα.

να σταματήσει με φάουλ τον στο εντός έδρας ντέρμπι με τον στην φάση από την οποία προήλθε το γκολ της ισοφάρισης των «ερυθρολεύκων» στο φινάλε του αγώνα. Έπειτα ήρθε η κακή συνεννόηση μεταξύ Λαφόν και Ρενάτο Σάντσες στο γκολ που σημείωσε η Γιούνγκ Μπόις στην ήττα με 4-1 από τον Παναθηναϊκό μέσα στο σπίτι της.

και στο γκολ που σημείωσε η στην ήττα με από τον μέσα στο σπίτι της. Στο ματς με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» ο Ντραγκόφσκι έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του στο τελείωμα του Δώνη κι έτσι οι «κίτρινοι» απέφυγαν την ήττα από τον Παναθηναϊκό , σ' ένα ματς που στην ουσία ήταν το... κύκνειο άσμα του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του κλαμπ.

στο «Κλ. Βικελίδης» ο έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του στο τελείωμα του κι έτσι οι «κίτρινοι» απέφυγαν την ήττα από τον , σ' ένα ματς που στην ουσία ήταν το... κύκνειο άσμα του στον πάγκο του κλαμπ. Στο ευρωπαϊκό ματς που ήρθε μετά, ο Τζούρισιτς βλέπει τον μπακ της Φέγενορντ , Ριντ να πηγαίνει μόνος του προς την περιοχή και απλά τον αφήνει, χωρίς να τον ακολουθήσει με αποτέλεσμα εκείνος να σκοράρει για το 1-1.

βλέπει τον μπακ της , να πηγαίνει μόνος του προς την περιοχή και απλά τον αφήνει, χωρίς να τον ακολουθήσει με αποτέλεσμα εκείνος να σκοράρει για το 1-1. Ακολούθησε ένα διάλειμμα από τα ατομικά λάθη για λίγους αγώνες μέχρι που ήρθε το ντέρμπι με την ΑΕΚ , όπου έγιναν όλα... λάθος. Ο Γεντβάι δεν τραβιέται μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του κρατώντας onside τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο πρώτο γκολ. Έπειτα χάνει μόνος του την μπάλα στο 0-2 και ο Τουμπά στην συνέχεια κάνει πέναλτι στην προσπάθειά του να προλάβει τον Γιόβιτς .

, όπου έγιναν όλα... λάθος. Ο δεν τραβιέται μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του κρατώντας onside τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο πρώτο γκολ. Έπειτα χάνει μόνος του την μπάλα στο 0-2 και ο στην συνέχεια κάνει πέναλτι στην προσπάθειά του να προλάβει τον . Ο Πάλμερ - Μπράουν κάνει λάθος πάσα αναγκάζοντας τον Τουμπά να πάρει δεύτερη κίτρινη για να γλιτώσει την ομάδα από το λάθος και την αφήνει με δέκα παίκτες ενώ στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ ο Αμερικανός μπερδεύεται με τον Ντραγκόφσκι , με τον δεύτερο να κάνει και το πέναλτι, που έφερε το 2-3.

- κάνει λάθος πάσα αναγκάζοντας τον να πάρει δεύτερη κίτρινη για να γλιτώσει την ομάδα από το λάθος και την αφήνει με δέκα παίκτες ενώ στο τρίτο γκολ της ο Αμερικανός μπερδεύεται με τον , με τον δεύτερο να κάνει και το πέναλτι, που έφερε το 2-3. Στο χθεσινό ματς ήταν η σειρά του Μλαντένοβιτς, με τον Σέρβο πρώτα να χάνει την μπάλα γλιστρώντας στο κέντρο και ξεκινώντας έτσι την αντεπίθεση που έφερε το πρώτο γκολ της ΑΕΛ κι έπειτα να τραβάει συνεχόμενα τον Πασά και να υποπίπτει σε παράβαση πέναλτι το φινάλε του αγώνα.

Και σαν να μην έφταναν τα λάθη, ήρθαν και οι... άχαστες ευκαιρίες

Το πρόβλημα αυτό όμως του Παναθηναϊκού με τα ατομικά λάθη δεν σταματάει εκεί. Γίνεται ακόμα χειρότερο όταν συνδυάζεται και με την απώλεια τεράστιων ευκαιριών. Σε κάποια απ' αυτά τα ματς που οι «πράσινοι» στραβοπάτησαν είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, υπήρξαν τεράστιες ευκαιρίες.

Μπορεί στο ποδόσφαιρο όλα να χάνονται και να μην μπορεί να θεωρηθεί λάθος μία χαμένη ευκαιρία, ώστοσο όταν έρχεται σε κακό τάιμινγκ μπορεί να αποβεί μοιραία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το χθεσινό τετ α τετ που σπατάλησε ο Τετέ λίγο πριν έρθει το γκολ της ισοφάρισης της ΑΕΛ, με το οποίο οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει ο ματς αν ο Βραζιλιάνος έκανε ένα στοιχειωδώς καλό τελείωμα ή έδινε την μπάλα δίπλα του στον Ντέσερς να τελειώσει αυτός την φάση.

Αυτό ήταν το πέμπτο περιστατικό τέτοιας ακραίας ευκαιρίας που απώλεσε φέτος το «τριφύλλι». Η πρώτη τέτοια στιγμή ήρθε στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν κόντρα στην Ρέιντζερς, όταν ο Πελίστρι σημάδεψε στο δοκάρι από απόσταση αναπνοής, μετά την χαμένη ευκαιρία του Τζούρισιτς.

Στο εντός έδρας ματς με την Σαχτάρ ο Σφιντέρσκι έγινε μέσα από μία τυχερή συνθήκη κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή των Ουκρανών όντας σε θέση βολής κι έχοντας την μπάλα στρωμένη, αλλά είδε τον τερματοφύλακα της Σαχτάρ να τον νικάει με τρομερή επέμβαση.

Έπειτα έρχεται ακόμη ένα χαμένο τετ α τετ του Τετέ στον αγώνα με τον Άρη. Εκεί που όλα είχαν στραβώσει από το πουθενά με το λάθος του Ντραγκόφσκι, ο Βραζιλιάνος είχε την ευκαιρία να εξιλεώσει τον συμπαίκτη του και να ξελασπώσει το «τριφύλλι», αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε.

Τέλος, είναι κι εκείνη του Τουμπά στον Βόλο, αφού οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 1-0 με τον Λάμπρου, όταν από πολύ κοντινή απόσταση, δεν μπόρεσε να σημαδέψει καν την εστία με το κακό του πόδι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε το μήνυμα για την κατάσταση αυτή που πρέπει να σταματήσει. Το θέμα είναι πως θα ανταποκριθούν σ' αυτό οι παίκτες του. Κι όλα αυτά την ώρα που όλοι είναι υπό κρίση και η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη πλησιάζει.