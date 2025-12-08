Η τραγική συγκομιδή του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους και η χαώδης διαφορά με τους άλλους τρεις διεκδικητές.

Ο Παναθηναϊκός άφησε δύο βαθμούς στην «AEL FC Arena» το απόγευμα της Κυριακής (07/12), αφού έμεινε στο 2-2 κόντρα στην ΑΕΛ σε αγώνα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, την τελευταία του πρώτου γύρου.

Οι «πράσινοι» έφτασαν να προηγούνται μ' ένα γκολ μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα, όμως εκεί το λάθος του Μλαντένοβιτς έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΛ να ισοφαρίσει και να κόψει δύο βαθμούς από το «τριφύλλι».

Αυτή ήταν η τέταρτη φετινή γκέλα του Παναθηναϊκού σε ματς ενάντια σε μικρομεσαία ομάδα του πρωταθλήματος στα οκτώ τέτοια που έχει δώσει σ' αυτό τον πρώτο γύρο (το ματς με τον ΟΦΗ δεν έχει γίνει ακόμα).

Μία κατάσταση που αποτέλεσε ανοιχτή... πληγή για όλους τους προπονητές της ομάδας που έκατσαν φέτος στον πάγκο της και ο Ράφα Μπενίτεθ δεν αποτελεί εξαίρεση.

Το 58,3% που... ξέκοψε από νωρίς τον τίτλο

Η επίδοση αυτή των «πρασίνων» αποτελεί τον βασικό λόγο βάσει του οποίου μπορεί κανείς να πει πως το «τριφύλλι» πλέον είναι εκτός πρωταθλήματος, αφού η διαφορά του από τους τρεις πρώτους έχει πάει σε διψήφια επίπεδα, έστω και μ' ένα ματς λιγότερο.

Συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει συγκεντρώσει μόλις 14 από τους διαθέσιμους 24 στα παιχνίδια αυτά και μάλιστα ενώ στα τρία εξ' αυτών βρέθηκε κάποια στιγμή να προηγείται, όμως τελικά είτε έχασε είτε ισοφαρίστηκε. Κοινώς οι «πράσινοι» έχουν πάρει μόλις το 58,3% των βαθμών που ήταν διαθέσιμοι από τα ματς αυτά, δηλαδή λίγο παραπάνω από τους μισούς.

Τα ματς με τους μικρομεσαίους που πήρε

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2

1-2 Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0

- Ατρόμητος 1-0 Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor 2-0

- Αστέρας Aktor 2-0 Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3

Οι «γκέλες» του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

- Λεβαδειακός 1-1 Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-2

3-2 Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0

1-0 ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2

Για να καταλάβουμε καλύτερα πόσο προβληματική είναι η συγκομιδή αυτή αρκεί να την συγκρίνουμε με την αντίστοιχη των άλλων τριών ομάδων που συνεχίζουν να διεκδικούν τον τίτλο.

Ο Ολυμπιακός από τους 27 διαθέσιμους βαθμούς κόντρα στους μικρομεσαίους έχει πάρει και τους 27, δηλαδή το 100%. Η ΑΕΚ από το ίδιο σύνολο έχει συγκεντρώσει 25 βαθμούς, έχοντας ως μοναδικό ψεγάδι στην συγκομιδή της την εκτός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΛ (1-1). Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει πάρει 23 από τους 27 βαθμούς έχοντας φέρει δύο ισοπαλίες με τον Παναιτωλικό εντός (0-0) και τον Αστέρα Aktor εκτός (3-3).

Κοινώς οι τρεις ανταγωνιστές των «πρασίνων» έχουν χάσει όλοι μαζί έξι βαθμούς στα ματς αυτά ενώ το «τριφύλλι» έχουν χάσει 10, δηλαδή σχεδόν διπλάσιους και από τους τρεις αυτούς μαζί.

Είναι επομένως πολύ λογικό το τέλος του πρώτου γύρου να βρίσκει το «τριφύλλι» τόσο μακριά από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αφού μέχρι στιγμής αδυνατεί να κάνει ακόμη και το πιο απλό για να κρατηθεί μέσα στην διεκδίκηση του τίτλου.