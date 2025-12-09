Οι δυο βασικοί άξονες αναζήτησης του Παναθηναϊκού στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

O Ιανουάριος βρίσκεται προ των πυλών και ο Παναθηναϊκός κινείται εδώ και καιρό στην αγορά για συγκεκριμένες θέσεις. «8», «10», εξτρέμ ήταν οι αρχικές προτεραιότητες, είναι πάντα ανοιχτό του τερματοφύλακα ενώ δεν αποκλείεται να γίνει και κίνηση για έναν αριστερό μπακ.

Η εικόνα της ομάδας, τα λάθη του καλοκαιριού και οι «τρύπες» που άφησε ο μεταγραφικός σχεδιασμός, ειδικά στη μεσαία γραμμή, οδηγούν τους «πράσινους» σε αρκετές κινήσεις για χειμώνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, πως υπάρχει νέος προπονητής, νέος αθλητικός και τεχνικός διευθυντής, άνθρωποι που καλούνται να διορθώσουν την κατάσταση.

Μία κατάσταση που αλλάζει φυσικά μέσα από την δουλειά του προπονητή αλλά και από τις προσθήκες.

Ανεξάρτητα, όμως, από τις θέσεις, υπάρχουν κάποια ζητούμενα στις κινήσεις των ανθρώπων του Τριφυλλιού. Ποια είναι αυτά;

Να προσθέσουν ποιότητα σε συνδυασμό με την ποσότητα στις θέσεις που δεν υπάρχει ούτε το ένα αλλά ούτε και το άλλο. Όπως είναι στο «8» και στο «10».

Ταυτόχρονα, όμως, να βρουν προφίλ ηγετών μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός διαθέτει με το... ζόρι δύο-τρεις παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Όπως είναι ο Μπακασέτας και ο Ίνγκασον.

Πέρα από τις ενδεκαδάτες κινήσεις και τα παραπάνω χαρακτηριστικά, στο «πράσινο στρατόπεδο» επιθυμούν να βάλουν στο ρόστερ και παίκτες που θα έχουν σωστή νοοτροπία, δίψα, θέληση για διακρίσεις, ώστε να αυξηθεί ο εσωτερικός ανταγωνισμός και να «φυσήξει» στα αποδυτήρια ένας νέος αέρας, ένας άνεμος αλλαγής...