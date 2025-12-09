Ο Αλμπάν Λαφόν κλήθηκε στην Ακτή Ελαφαντοστού για το Κόπα Άφρικα. Ποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα χάσει ο έμπειρος κίπερ.

Στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το Κόπα Άφρικα κλήθηκε ο Αλμπάν Λαφόν.

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού θα δώσει το παρών στα γήπεδα του Μαρόκο και θα χάσει τα εξής παιχνίδια: Αυτό με την Καβάλα για το Κύπελλο(17/12) και εκείνο με τον ΠΑΟΚ(21/12) στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος για το 2025.

Το αν θα χάσει κάποιο από τα παιχνίδια του 2026, θα κριθεί από την πορεία της ομάδας του στο τουρνουά.

Για το διάστημα της απουσίας του, οι «πράσινοι» θα έχουν τους Ντραγκόφσκι και Κότσαρη διαθέσιμους κάτω από τα δοκάρια, ενώ το «τριφύλλι» κινείται ήδη στην αγορά για τερματοφύλακα.