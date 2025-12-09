Τζαβέλλας σε παίκτες Παναθηναϊκου: «Στηρίξτε τον προπονητή σας, ευχαριστώ για όλα»

Ο Γιώργος Τζαβέλλας βρέθηκε στο Κορωπί για να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.

Ο πρώην αγωνιστικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας πήγε το πρωί της Τρίτης (09/12) στο Κορωπί για να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές των «πρασίνων», αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του αγωνιστικού τμήματος.

Πριν την έναρξη της προπόνησης εκείνος έβγαλε ένα σύντομο λόγο μιλώντας με θερμά λόγια σε όλους τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο, αλλά και τα στελέχη της ομάδας.



«Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Σ’ αυτόν τον 1,5 χρόνο μου στην ομάδα χάρηκα ιδιαίτερα γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να σας ζητήσω να στηρίξετε τον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας, να αγαπάτε τις οικογένειές σας γιατί το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια κι έχετε βάρος στους ώμους σας και να προσέχετε τους εαυτούς σας».

Στο τέλος της ομιλίας οι ποδοσφαιριστές χειροκρότησαν και αποχαιρέτισαν τον Γιώργο Τζαβέλλα.