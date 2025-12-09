Τζαβέλλας σε παίκτες Παναθηναϊκου: «Στηρίξτε τον προπονητή σας, ευχαριστώ για όλα»
Ο πρώην αγωνιστικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας πήγε το πρωί της Τρίτης (09/12) στο Κορωπί για να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές των «πρασίνων», αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του αγωνιστικού τμήματος.
Πριν την έναρξη της προπόνησης εκείνος έβγαλε ένα σύντομο λόγο μιλώντας με θερμά λόγια σε όλους τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο, αλλά και τα στελέχη της ομάδας.
«Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Σ’ αυτόν τον 1,5 χρόνο μου στην ομάδα χάρηκα ιδιαίτερα γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να σας ζητήσω να στηρίξετε τον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας, να αγαπάτε τις οικογένειές σας γιατί το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια κι έχετε βάρος στους ώμους σας και να προσέχετε τους εαυτούς σας».
Στο τέλος της ομιλίας οι ποδοσφαιριστές χειροκρότησαν και αποχαιρέτισαν τον Γιώργο Τζαβέλλα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.