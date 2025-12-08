Σε ακόμα ένα φετινό παιχνίδι οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet δεν θα είναι μόνοι σε εκτός έδρα ματς καθώς ήδη έχουν εξασφαλιστεί 450 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό και ο αριθμός θα αυξηθεί.

Μπορεί η ομάδα να μην πραγματοποιεί την πορεία που θα ήθελε και να βρίσκεται στην προτελευταία θέση με 8 βαθμούς, αλλά ο κόσμος όχι μόνο δεν καταθέτει τα όπλα, αλλά ετοιμάζεται σε ακόμα μία εκτός έδρας αναμέτρηση να κάνει τους παίκτες της ΑΕΛ Novibet να νιώσουν πως παίζουν εντός έδρας.

Οι «βυσσινί» μετά την σημαντική ισοπαλία που πήραν στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, φιλοξενούνται από τον Λεβαδειακό στην Λιβαδειά για την 14η αγωνιστική. Η αναμέτρηση το Σάββατο 13/12 και το γήπεδο της πόλης της Βοιωτίας αναμένεται να θυμίσει σε μεγάλο βαθμό το AEL FC Novibet Arena,

Ο κόσμος της ομάδας ετοιμάζει μεγάλη εκδρομή όπως ήδη έχει γίνει στις Σέρρες για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, στο «Βικελίδης» για το ματς με τον Άρη, στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα, αλλά και στο Περιστέρι για τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Ήδη οι «βυσσινί» έχουν εξασφαλίσει 450 εισιτήρια για τον σημαντικό ματς με τον Λεβαδειακό, αριθμός που αν κρίνουμε από την καλή διάθεση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο διοικήσεις είναι εξαιρετικά πιθανό να ανέβει και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Έτσι μόνο απίθανο δεν είναι οι παίκτες του Σάββα Παντελίδη να νιώσουν και στην Λιβαδειά πως παίζουν εντός έδρας.