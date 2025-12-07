Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Αστέρας ΑΚΤΟR το «πάλεψε» κόντρα στον 4ο και επιθετικά εξαιρετικό Λεβαδειακό. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν, όμως η πίεση των Βοιωτών απέδωσε καρπούς και εν τέλει οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες στην Τρίπολη με 1-1.
Ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο δυνατά στο ματς και βρήκε γρήγορο γκολ. Στο 7' ο Mεντιέτα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ιβάνοφ πήρε την κεφαλιά, ο Τσοκάι έδιωξε πάνω από τη γραμμή και στην επαναφορά ο Αλάγκμπε άνοιξε το σκορ με σουτ.
Στο 77' οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης. Ο δραστήριος Τσάπρας έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Μπάλτσι, ο οποίος πλάσαρε τον Παπαδόπουλο για το 1-1.
Ο Λεβαδεικός θα μπορούσε να γυρίσει το ματς στο 87ο λεπτό αλλά ο Λιάγκας αστόχησε με κεφαλιά εξ επαφής.
