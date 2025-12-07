Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την κάκιστη εικόνα του Παναθηναϊκού εναντίον της AEΛ Novibet, τη δίκαιη βάσει απόδοσης ισοπαλία, τις εξετάσεις του Μπενίτεθ και το καλοκαίρι της μεγάλης αλλαγής.

Το έκανε και αυτό ο Παναθηναϊκός. Ηταν, όντως, πιθανό να το διαπράξει και τα... κατάφερε. Δεν νίκησε μια ομάδα που προερχόταν από τέσσερις σερί ήττες, μια ομάδα στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας η οποία όπως αποδείχθηκε αγωνιζόταν σήμερα με... απολυμένο προπονητή! Με τον Στέλιο Μαλεζά, του οποίου η λύση της συνεργασίας με την ΑΕΛ Novibet ανακοινώθηκε αμέσως μετά το 2-2 με τους Πράσινους!

Ο Μαλεζάς έκανε σήμερα ό,τι καλύτερο μπορούσε, με βασικό πλάνο του τις αντεπιθέσεις. Η γηπεδούχος προηγήθηκε χωρίς ευκαιρία, έχασε μια σπουδαία φάση με τον Χατζηστραβό στις αρχές του β΄μέρους και τελικά ισοφάρισε στο 99' με το δώρο του Μλαντένοβιτς. Οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet έκαναν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια και άξιζαν την ισοπαλία. Σάμπως ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερες καλές φάσεις ή έπαιξε καλύτερα; Νερόβραστος, αργός, χωρίς πολλές ωραίες ιδέες, βρήκε την ισοφάριση από μια απίθανη κεφαλιά του Καλάμπρια, βρήκε το 1-2 από το ταλέντο του Ζαρουρί με το πέναλτι του Μπακασέτα, είχε το απίστευτο τετ α τετ του Τετέ στο 88' κι αυτό ήταν όλο!

Ναι, κάνει λάθη ο Μπενίτεθ, μα άλλοι γίνονται «Αϊ - Βασίληδες»

Θέλετε λάθη Μπενίτεθ; Πάρα πολλά! Από το ότι ο Παναθηναϊκός επέμενε μονότονα και αναποτελεσματικά να παίζει από την πλευρά των Καλάμπρια – Τετέ και να μην αξιοποιεί την πολύ καλή μέρα του Ζαρουρί που όποτε έπαιρνε την μπάλα ήταν πιθανό να δημιουργήσει «κατάσταση», μέχρι τη χρησιμοποίηση του Πάντοβιτς αντί του Ντέσερς ως πρώτη αλλαγή, την κάκιστη δημιουργικά εικόνα του Τριφυλλιού σε όλο το ματς, το ανύπαρκτο επιθετικό πρέσινγκ, τον εκνευριστικά αργό ρυθμό της ομάδας του.

Ομως προφανώς ο Μπενίτεθ δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του Τετέ και του Μλαντένοβιτς. Του Γεντβάι και του Πάλμερ Μπράουν. Του Τουμπά και του Ντραγκόφσκι. Του Σιώπη και του Σάντσες. Ολων των παικτών του Τριφυλλιού οι οποίοι από την εκκίνηση της σεζόν «δωρίζουν» βαθμούς με λανθασμένες στιγμιαίες αποφάσεις ή εκτελέσεις, οι οποίες χάριν συντομίας «βαφτίζονται» από τα media ως «ατομικά λάθη».

Μια ομάδα... «1-Χ-2» ποια εμπιστοσύνη να εμπνεύσει;

Ολα τα ματς του Παναθηναϊκού στο εφετινό πρωτάθλημα είναι «1-Χ-2». Oλα πλην ενός. Του 2-0 επί του Αστέρα Aktor, στο ντεμπούτο του Μπενίτεθ, ματς στο οποίο ο αντίπαλος δεν δημιούργησε ούτε μισή φάση! Ακόμα και το 0-3 στις Σέρρες, θα μπορούσε να είναι 2-0 μέχρι το 25', όταν οι Γεντβάι – Τετέ από τη δεξιά πτέρυγα δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα ούτε πλάγιο άουτ στις διαδοχικές σέντρες των αντιπάλων και ο Μλαντένοβιτς από την άλλη πτέρυγα έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Αυτό είναι ο εφετινός Παναθηναϊκός, μια «1-Χ-2» ομάδα. Ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο.

Σαν τον Καλάμπρια ένα πράμα. Ικανός για αμέτρητα λάθη και με απίθανες γκολάρες στην επίθεση. Σαν τον Μλαντένοβιτς: ικανός για φανταστικές, φαρμακερές σέντρες και για τη μεγαλύτερη γκάφα στην άμυνα. Σαν τον Τετέ: ικανός να περάσει τους πάντες, με εκπληκτικές φυσικές δυνάμεις και ζηλευτό κράτημα μπάλας, που σπάνια σκοράρει. Σαν τον Ντραγκόφσκι: ικανός να κατεβάσει ρολά στην εστία του και να δωρίσει δυο – τρία γκολ με τα πόδια ή από λανθασμένες εκτιμήσεις. Σαν, σαν, σαν...

Ο μέσος όρος, ο Λεβαδειακός και ο Βόλος...

Αυτός είναι ο μέσος όρος των παικτών του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν κάποιοι λιγοστοί ανώτερου επιπέδου, αλλά με εκλάμψεις σε μια ομάδα που ακόμα ψάχνει ταυτότητα ποδοσφαιρική. Η συντριπτική πλειονότητα είναι απλώς «καλοί» παίκτες με τα καλά και τα στραβά τους. Το χειρότερο για τους Πράσινους είναι ότι επίσης η συντριπτική πλειονότητα πληρώνεται με συμβόλαια τα οποία επουδενί ανταποκρίνονται στην αληθινή αξία τους. Κι όταν λέγαμε πέρυσι πόσο μεγάλο λάθος είχε κάνει ο Φώτης Ιωαννίδης που δεν είχε πιέσει τον Γιάννη Αλαφούζο να φύγει για την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, πάλι την ίδια εντύπωση είχαμε για το επίπεδο του ρόστερ.

Ωστόσο το επίπεδο αυτού του ρόστερ, αν μη τι άλλο δεν είναι χαμηλότερο του Λεβαδειακού και του Βόλου. Ούτε των παικτών της ΑΕΚ σε γενικές γραμμές. Τι γράφει το ταμπλό; Οτι ο Παναθηναϊκός είναι σε απόσταση 15 βαθμών από τον Ολυμπιακό, στο -13 από τον ΠΑΟΚ, στο -12 από την Eνωση. Ναι, με ένα ματς λιγότερο: αλλά είναι ικανός όταν παίξει με τον ΟΦΗ, να μην πάρει το τρίποντο ούτε εναντίον... αυτού του ΟΦΗ! Είναι ικανός, αν οι παίκτες του συνεχίσουν να μην αντιλαμβάνονται το βάρος της ευθύνης και τις «εξετάσεις» του Μπενίτεθ, να μείνουν ακόμα και εκτός τετράδας και να παίζουν με την Κηφισιά στα play offs 5-8 για μια θέση στην Ευρώπη, η οποία εφέτος (ακόμα τουλάχιστον...) κρατά αναμμένη τη σπίθα των οπαδών.

Βόλος, Πλζεν, ΠΑΟΚ και... η σκούπα του Μαρινάκη

Εμείς απλώς θυμίζουμε ότι τα δύο τελευταία ματς πριν από τα Χριστούγεννα είναι με το Βόλο στη Λεωφόρο (τρεις μέρες μετά το κρίσιμο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν) και εν συνεχεία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και επίσης θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2018 ο Μαρινάκης είχε διώξει +20 παίκτες, προτού αρχίσει να ξαναστήνει έναν πολύ καλό Ολυμπιακό με προπονητή τον Πέδρο Μαρτίνς.

Y.Γ. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι εκτός διεκδίκησης τίτλου από το Νοέμβριο! Αυτό ας το σκεφτεί πρωτίστως ο Γιάννης Αλαφούζος και εν συνεχεία όσοι έχτισαν την (πρώην) ομάδα τους το καλοκαίρι. Η Ευρώπη και το Κύπελλο είναι «εδώ», ένα πολύτιμο καύσιμο για να μην σβήσει τελείως η μηχανή...

Y.Γ.1: Ο ρέφερι Ευαγγέλου δεν πέτυχε ούτε βαλσαμωμένο πουλί χωρίς VAR. Ετσι δεν γίνεται δουλειά κύριοι Ελληνες διαιτητές...