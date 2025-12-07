Ο Σάββας Παντελίδης είναι ο εκλεκτός της ΑΕΛ Novibet με τον έμπειρο προπονητή να ανεβαίνει τη Δευτέρα στη Λάρισα για να υπογράψει συμβόλαιο με τους Θεσσαλούς.

Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε κόντρα στον Παναθηναϊκό να πάρει πολύτιμο βαθμό στην μάχη που δίνει για την σωτηρία, σε ένα ματς που ήταν κοινό μυστικό πως θα ήταν το τελευταίο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο της ομάδας. Η διοίκηση των Θεσσαλών είχε πάρει την απόφασή της και αυτή δεν θα άλλαζε ακόμα και αν η ΑΕΛ νικούσε τους «πράσινους».

Από την στιγμή που η έξοδος είχε αποφασιστεί, κάτι που οριστικοποιήθηκε λίγη ώρα μετά με επίσημη ανακοίνωση, άρχισαν τα σενάρια για τον αντικαταστάτη του. Για την ακρίβεια δεν υπάρχουν σενάρια, καθώς ο αντικαταστάτης έχει βρεθεί. Ο εκλεκτός είναι ο Σάββας Παντελίδης, με τον 60χρονο προπονητή να ανεβαίνει την Δευτέρα στην Λάρισα για να υπογράψει και να ανακοινωθεί.

Ο Παντελίδης φέτος βρέθηκε άλλες δύο φορές κοντά στο να αναλάβει τους «βυσσινί». Την πρώτη και μιλάμε το καλοκαίρι πριν αναλάβει ο Γιώργος Πετράκης, οι Θεσσαλοί έκαναν κρούση στον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος ωστόσο έχοντας συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης δεν μπορούσε να φύγει. Μετά την αποχώρηση του Πετράκη και πάλι ο Παντελίδης ήταν ανάμεσα στους δύο υποψηφίους, με την διοίκηση να δίνει την θέση του προπονητή στον Στέλιο Μαλεζά.

Τελικά η τρίτη θα είναι και η φαρμακερή με τον Σάββα Παντελίδη να είναι ο νέος τεχνικός, κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί την Δευτέρα το απόγευμα με την επίσημη ανακοίνωση. Στόχος φυσικά του νέου προπονητή θα είναι η σωτηρίας της ομάδας και άμεσα θα γίνουν οι συζητήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ, προκειμένου η ΑΕΛ Novibet να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο στον δεύτερο γύρο.