Οκτώ ομάδες έχουν αλλάξει προπονητές, η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό και σ' αυτό το κομμάτι. Έξι ομάδες αντέχουν...

Η αλλαγή προπονητή στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο.

Αλλά πλέον δεν συμβαίνει και μόνο στη χώρα μας. Ακόμα και στην Premier League έχει γίνει χόμπι. Η δουλειά του προπονητή έχει γίνει παντού δύσκολη, απλά στην Ελλάδα η υπομονή είναι άγνωστη λέξη κι όταν υπάρχει και κακός σχεδιασμός, τότε οι διοικήσεις προχωρούν σε αλλαγές, μήπως και σώσουν κάτι από τα δικά τους λάθη.

Από τις 14 ομάδες της Super League οι 8 έχουν αλλάξει προπονητή. Οι 6 που αντέχουν είναι κι αυτές που μέχρι στιγμής έχουν καλή εικόνα στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λεβαδειακός, Βόλος, Κηφισιά.

Οι υπόλοιπες 8 έχουν έως τώρα 18 διαφορετικούς προπονητές! Πρωτοπόροι Παναθηναϊκός και ΑΕΛ Novibet. Οι Θεσσαλοί είχαν πάρει απόφαση να προχωρήσουν στη λύση της συνεργασίας με τον Στέλιο Μαλεζά και παρά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, θα έχουν νέο τεχνικό τον Σάββα Παντελίδη. Ο οποίος στις αρχές της σεζόν έφυγε από τον Αστέρα Aktor κι ακούστηκε στη συνέχεια για τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί κατέληξαν στον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό κι ενώ υπήρχαν σκέψεις παραμονής του.

Η ΑΕΛ Novibet δεν ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό μόνο στο χορτάρι, στις καθυστερήσεις, αλλά και σε προπονητές. Πλέον τρεις διαφορετικοί τεχνικοί θα έχουν εργαστεί στις συγκεκριμένες ομάδες και στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο Δημήτρης Κοροπούλης, που ήταν στον πάγκο για ένα ματς, σ' αυτό με την Athens Kallithea για το Κύπελλο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με Βιτόρια, συνέχισαν με Κόντη και τώρα έχουν τον Μπενίτεθ, ενώ οι «βυσσινί» είχαν Πετράκη, Μαλεζά και τώρα Παντελίδη.

Συνολικά, στις 8 ομάδες που δεν έχουν κρατήσει τον προπονητή με τον οποίο ξεκίνησαν τη σεζόν, έχουν εργαστεί 18 τεχνικοί. Όπως αναφέραμε, δεν υπολογίζουμε σ' αυτούς τον Κοροπούλη, αλλά και τον Αλέξανδρο Βεργώνη, που βρέθηκε στον πάγκο του Πανσερραϊκού για ένα ματς (στην ήττα με 5-2 εκτός από τον Λεβαδεαικό).

Το θέμα είναι ότι στις συγκεκριμένες οκτώ ομάδες, δεν αποκλείονται νέες αλλαγές!

Αναλυτικά οι αλλαγές προπονητών

Παναθηναϊκός: Ρουί Βιτόρια - Χρήστος Κόντης - Ράφα Μπενίτεθ

ΑΕΛ Novibet: Γιώργος Πετράκης-Στέλιος Μαλεζάς - Σάββας Παντελίδης

Άρης: Μαρίνος Ουζουνίδης - Μανόλο Χιμένεθ

Αστέρας Aktor: Σάββας Παντελίδης - Κρις Κόουλμαν

Ατρόμητος: Λεωνίδας Βόκολος - Ντούσαν Κέρκεζ

ΟΦΗ: Μίλαν Ράσταβατς - Χρήστος Κόντης

Παναιτωλικός: Γιάννης Πετράκης - Γιάννης Αναστασίου

Πανσερραϊκός: Κριστιάνο Μπάτσι - Ζεράρ Σαραγόσα

