Την λύση της συνεργασίας με τον Στέλιο Μαλεζά ανακοίνωσε η ΑΕΛ Novibet. Ο Σάββας Παντελίδης επικρατέστερος για αντικαταστάτης

Όπως είχε αναφερθεί η παραμονή του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet ήταν από δύσκολη έως αδύνατη. Το απόγευμα της Κυριακής μάλιστα έγινε γνωστό πως ακόμα και αν οι «βυσσινί» νικούσαν τον Παναθηναϊκό δεν θα άλλαζε κάτι.

Οι Θεσσαλοί πάλεψαν και με το παραπάνω και έφυγαν με το 1-1 στο ματς με τους «πράσινους» και λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον νεαρό Έλληνα προπονητή. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των «βυσσινί» έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα».

Ο Παντελίδης πιθανός αντικαταστάτης

Από την στιγμή που και τυπικά ο Στέλιος Μελεζάς αποτελεί παρελθόν το βάρος πέφτει στον αντικαταστάτη του. Πλέον, και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Σάββας Παντελίδης είναι ο πιθανός αντικαταστάτης. Ο Παντελίδης έχει βρεθεί ακόμα δύο φορές κοντά στην ΑΕΛ Novibet. Μία το καλοκαίρι και μία μόλις αποχώρησε ο Πετράκης και όπως όλα δείχνουν η τρίτη θα και η φαρμακερή.