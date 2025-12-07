Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο ο Λούκα Γιόβιτς έκανε το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Μπορεί το γκολ που πέτυχε ο Λούκα Γιόβιτς στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι να ακυρώθηκε για φάουλ του Ζοάο Μάριο, όμως ο Σέρβος πήρε το... αίμα του πίσω.

Στο 62ο λεπτό ο Καλοσκάμης «τρύπησε» την άμυνα της πρώην ομάδας του, ο Μαρίν τσίμπησε την μπάλα, ο Σταυρόπουλος τον ανέτρεψε και ο Ζαμπαλάς έδειξε με τη μία την άσπρη βούλα.

Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και παρόλο που ο Χουτεσιώτης βρήκε τη γωνία τον νίκησε για το 2-0.

Ο διεθνής Σέρβος φορ έχει 4/4 εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι με τον Δικέφαλο στο στήθος, μία κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια και δύο στό θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.