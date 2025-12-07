Ροζ: «Οι αποφάσεις του διαιτητή άλλαξαν την εικόνα του αγώνα»

Ο Λίντσεϊ Ροζ στάθηκε κυρίως σε δύο φάσεις στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ υποστηρίζοντας ότι ο Άρης αδικήθηκε από τη διαιτητική ομάδα.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός είναι αυτός που δέχθηκε τη «σκαριά» από τον Ιβανούσετς στο ξεκίνημα του αγώνα και μιλώντας στα κανάλια Novasports είπε ότι… «ήταν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Θα πρέπει να δούμε τις φάσεις στις οποίες θεωρώ ότι αδικηθήκαμε όπως η κόκκινη κάρτα αλλά και το πέναλτι. Είναι κρίμα γιατί είναι αποφάσεις που αλλάζουν την εικόνα του αγώνα. Δεν μπορώ να πω ότι το παιχνίδι δεν είχε ένταση. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Ίσως κι εμείς, ίσως όμως και ο διαιτητής δεν ήταν καλός σήμερα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο για να μην θέσω σε κίνδυνο τον εαυτό μου και την ομάδα».