ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα!»

Έξαλλοι είναι στον Άρη με τις διαιτητικές αποφάσεις και με ανάρτησή της ΠΑΕ στο Instagram απευθύνονται στον Στεφάν Λανουά.

Ο Άρης διαμαρτύρεται για δύο φάσεις. Γι’ απευθείας κόκκινη κάρτα του Ιβανούσετς στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα αλλά και για το πέναλτι που έδωσε ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς έπειτα από «υπόδειξη του Ιταλού VARista Αλεσάντρο Ντι Πάολο. «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα! Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARistas να χάσει ο ΑΡΗΣ! Χαρίζουν κόκκινη-μαρς στο 2' στον Π.Α.Ο.Κ. και ανακαλύπτουν πέναλτι στο 45'+2' σε βάρος μας!

Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα κάνουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Ντροπή Στεφάν Λανουά...», αναφέρει η ΠΑΕ Άρης.