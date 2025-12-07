Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στην έδρα της ΑΕΛ Νοvibet.

Ο Παναθηναϊκός «γκέλαρε» στη Λάρισα, καθώς παρόλο που έκανε την ανατροπή στην έδρα της ΑΕΛ Novibet ισοφαρίστηκε στο φινάλε από πέναλτι του Πασά, το οποίο προήλθε μέσω VAR. O προπονητής του Τριφυλλιού, Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στα ατομικά λάθη που κοστίζουν, ενώ έκανε και αναφορά στην κατάσταση του γηπέδου των Λαρισαίων.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, ειδικά όταν είδαμε την κατάσταση του γηπέδου. Κάναμε παραπάνω από αρκετά για να κερδίσουμε, είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το παιχνίδι.

Τελικά ισοφαριστήκαμε δυστυχώς από μία φάση με ένα εύκολο πέναλτι. Βλέπουμε ότι κάνουμε ατομικά λάθη που μας κοστίζουν πάρα πολύ και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.

Προσπαθήσαμε να μπλοκάρουμε κάποιες σέντρες και τα καταφέραμε, δεν είναι δυνατόν να το κάνεις σε όλες. Τελικά υπήρχε η φάση του πέναλτι και δυστυχώς ήρθε η ισοπαλία».