Στις καθυστερήσεις του ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός ο Μλαντένοβιτς έκανε πέναλτι και αποβλήθηκε μέσω VAR, με τον Γιάννη Πασά να σώζει το βαθμό για την ομάδα του.

«Γκέλα» του Παναθηναϊκού στη Λάρισα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έκανε ανατροπή επί της ΑΕΛ Novibet, όμως «πληγώθηκε» όπως και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ από ένα πέναλτι στις καθυσερήσεις.

Στο 90+3' ο Μλαντένοβιτς κράτησε τον Πασά από τη φανέλα, ο Ευαγγέλου δεν είδε παράβαση σε πρώτο χρόνο, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη έδωσε την παράβαση.

Ο Γιάννης Πασάς ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, νίκησε τον Κότσαρη για το 2-2 και έσωσε το βαθμό για την ΑΕΛ Novibet.

Θυμίζουμε πως και το πέναλτι του Μπακασέτα δόθηκε επίσης έπειτα από υπόδειξη του VAR.