ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός: Πέναλτι και αποβολή του Μλαντένοβιτς μέσω VAR, ισοφάρισε ο Πασάς
«Γκέλα» του Παναθηναϊκού στη Λάρισα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έκανε ανατροπή επί της ΑΕΛ Novibet, όμως «πληγώθηκε» όπως και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ από ένα πέναλτι στις καθυσερήσεις.
Στο 90+3' ο Μλαντένοβιτς κράτησε τον Πασά από τη φανέλα, ο Ευαγγέλου δεν είδε παράβαση σε πρώτο χρόνο, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη έδωσε την παράβαση.
Ο Γιάννης Πασάς ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, νίκησε τον Κότσαρη για το 2-2 και έσωσε το βαθμό για την ΑΕΛ Novibet.
Θυμίζουμε πως και το πέναλτι του Μπακασέτα δόθηκε επίσης έπειτα από υπόδειξη του VAR.
