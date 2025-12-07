Κόουλμαν: «Οι σκέψεις όλων είναι στον Σιλά»

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με το Λεβαδειακό στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να περιορίσει τον επιθετικά εξαιρετικό Λεβαδειακό και οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στην Τρίπολη με σκορ 1-1. Ο Κρις Κόουλμαν μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και αναφέρηκε τόσο στην προσέγγιση του στο ματς, όσο και στο πένθος για την απώλεια της συζύγου του ποδοσφαιριστή του, Ισιαγκά Σιλά.

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν

«Ξέραμε ότι ο Λεβαδειακός είναι ψηλά και καλή ομάδα. Σκοράρουν συχνά. Σήμερα ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί και δημιουργήσαμε όταν μας δόθηκε ευκαιρία. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις τον Λεβαδειακό, αν παίζαμε πιο επιθετικά ίσως το πληρώναμε.

Καταφέραμε τον στόχο μας σήμερα. Πήραμε τον βαθμό. Μπορούμε να παίξουμε πιο ανοιχτά.

Σήμερα οι σκέψεις όλων μας είναι στον Σιλά που έχασε τη γυναίκα του και όλοι τον στηρίζουμε».