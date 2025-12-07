Οι Legends της ΑΕΚ, Στέλιος Μανωλάς και Βασίλης Μπορμπόκης, αλλά και ο μικρός Γιαννάκης έδωσαν το παρών στην μπουτίκ της «OPAP Arena» για τον Τόνι Σαβέβσκι

Ο Τόνι Σαβέβσκι ήταν ο τιμώμενο πρόσωπο της ΑΕΚ στο καθιερωμένο «Meet and greet» στην μπουτίκ της «OPAP Arena», πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο πιο εμβληματικός ξένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Δικεφάλου έδωσε αυτόγραφα και έβγαλε φωτογραφίες με Ενωσίτες, ενώ το παρών έδωσαν οι άλλοτε συμπαίκτες του Στέλιος Μανωλάς και Βασίλης Μπορμπόκης.

Αξιοσημείωτο πως στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν και ο γνωστός φίλος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο οποίος αυτές τις ημέρες είναι στην Αθήνα και βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια έβγαλε φωτογραφία με τον Σαβέβσκι.

Ο Βορειομακεδόνας χαφ υπέγραψε στην ΑΕΚ τον Γενάρη του 1988 και «ρίζωσε», καθώς παρέμεινε έως το 2001 και ταύτισε την καριέρα αλλά και τη ζωή του με την Ένωση. Σε αυτά τα 13 χρόνια σπουδαίας προσφοράς μέτρησε 439 εμφανίσεις, περισσότερες από οποιονδήποτε ξένο παίκτη του Δικεφάλου αλλά και από οποιονδήποτε άλλο επί ημερών επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Στο πλούσιο κιτρινόμαυρο παλμαρέ του έχει τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και δύο Super Cup, όντας βάσει τίτλων από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές στα 101 χρόνια ιστορία της ΑΕΚ.