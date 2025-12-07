Ο Μπακασέτας με πέναλτι στο 74' έγραψε το ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός 1-2.

Ο Παναθηναϊκός στο 74' γύρισε το σκορ στο ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Ζαρουρί διεκδίκησε μία βαθιά μπαλιά στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων κι εκεί δέχθηκε το μαρκάρισμα του Φερίγκρα. Ο Ευαγγέλλου δεν έδειξε κάτι, αλλά ο Κουμπαράκης θεώρησε ότι υπάρχει πέναλτι και τον κάλεσε στο VAR να εξετάσει τη φάση.

Ο Ευαγγέλου την είδε και υπέδειξε πέναλτι. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση, όπως έκανε και στον πρόσφατο αγώνα Κυπέλλου με την Κηφισιά, έστειλε τη μπάλα δεξιά, ο Αναγνωστόπουλος έπεσε αριστερά κι έτσι έγινε το 2-1 υπέρ του τριφυλλιού.

Το 2-1 του Παναθηναϊκού

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΛ Novibet άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό του αγώνα. Έπειτα από λάθος του Μλαντένοβιτς οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Στάικο, ο Γκαράτε σούταρε από διαγώνια θέση, ο Κότσαρης απέκρουσε, αλλά ο Φακούντο Πέρες πρόλαβε τον Τσέριν και σε κενή εστία σκόραρε για το 1-0.

Ο Αργεντινός χαφ πέτυχε το τρίτο του γκολ με τη βυσσινί φανέλα σε 12 ματς πρωταθλήματος.

Πριν όμως καλά καλά οι γηπεδούχοι σταματήσουν τους πανηγυρισμούς τους, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Στο 43' ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς έβγαλε από αριστερά ωραία σέντρα με τον Ντάβιντε Καλάμπρια σε ρόλο σέντερ φορ να σηκώνεται εξαιρετικά και να σκοράρει ισοφαρίζοντας σε 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στο AEL FC Novibet Arena.