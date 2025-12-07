ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση των «βυσσινί» για τη διαιτησία
Η ΑΕΛ Novibet εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία του Ευαγγέλου στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:
«Το σερί των κακών διαιτησιών για την ΑΕΛ Novibet δυστυχώς συνεχίζεται…
Απαράδεκτος Ευαγγέλου με όσκαρ άθλιας διαιτησίας, δίνει τα ρέστα του υπέρ των φιλοξενουμένων.
Ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να κλέψει το παιχνίδι από την ΑΕΛ Novibet.
Επιτέλους ξυπνήστε κ. Λανουά!
Θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και εφόσον χρειαστεί θα επανέλθουμε».
