Δείτε τις επιλογές του ΡαζΒάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο αποψινό ντέρμπι της Τούμπας κόντρα στον Άρη.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει στην ενδεκάδα του «Δικέφαλου» εννέα νέα πρόσωπα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Τετάρτης (3/12) για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

O Γιάννης Κωνσταντέλιας που ήταν αμφίβολος είναι στην αποστολή του «Δικεφάλου» και θα ξεκινήσει το αποψινό ντέρμπι από τον πάγκο, με τον Λούκα Ιβανούσετς να είναι στην αρχική ενδεκάδα και σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Ο Παβλένκα θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα. Οι Μεϊτέ και Οζντόεφ θα είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι, με τους Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον να συμπληρώνουν τη μεσοεπιθετική γραμμή και τον Γιακουμάκη -σκόρερ του ΠΑΟΚ στο 96ο λεπτό του αγώνα Κυπέλλου- στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης.