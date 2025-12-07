ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός: Mε την αποστολή στη Λάρισα o Ζέκα
Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Ζέκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιώργου Τζαβέλα, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ο άλλοτε διεθνής με την Εθνική χαφ παρόλο βρίσκεται στη Λάρισα με την αποστολή του Τριφυλλιού για το ματς με την ΑΕΛ Novibet, παρόλο που ακόμα δεν υπάρχει καμιά σχετική ανακοίνωση από πλευράς της «πράσινης» ΠΑΕ.
Ο πρώην αρχηγός των Πράσινων είναι μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη του κλαμπ, Στέφανο Κοτσόλη, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Τάκη Φύσσσα, οι οποίοι όπως σε κάθε ματς είναι και στη Λάρισα, ενώ θα κάθεται στον πάγκο, όπως και ο προκάτοχος του.
Μάλιστα ο Ζέκα ήταν το βράδυ του Σαββάτου με τους Κορόνα και Κοτσόλη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς της πρώην ομάδας του νέου αθλητικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, της Κηφισιάς, κόντρα στο Βόλο.
