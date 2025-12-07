Ο φορ του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί ετοιμάζεται ν' αφήσει πίσω στο σκοράρισμα τους Κώστα Μήτρογλου και Στέλιο Γιαννακόπουλο.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι ασταμάτητος με τον Ολυμπιακό.

Ο 32χρονος εκπληκτικός φορ των Πειραιωτών με τα δύο γκολ στο άνετο 3-0 επί του ΟΦΗ, βρίσκεται πλέον στην 11άδα των κορυφαίων σκόρερ του Ολυμπιακού. Ο Μαροκινός φορ έφτασε τα 12 γκολ σε 13 παιχνίδια στη Super League και τα 15 συνολικά σε 20 αγώνες την τρέχουσα σεζόν.

Ο Ελ Καμπί σύντομα θ' αναχωρήσει για την πατρίδα του, ώστε να πάρει μέρος στο Κόπα Άφρικα κι επειδή το Μαρόκο είναι στα φαβορί (είναι και η οικοδέσποινα του θεσμού), αναμένεται να προχωρήσει στη διοργάνωση και ο ικανός φορ να λείψει σε αρκετά ματς των Πειραιωτών. Όπως και να έχει, με την ποιότητα που διαθέτει ο Ελ Καμπί, έχει αφήσει πίσω του σπουδαίους παίκτες του Ολυμπιακού κι ετοιμάζεται να ξεπεράσει δύο ακόμα.

Ο άσος των Πειραιωτών έφτασε πλέον τα 75 γκολ σε 114 παιχνίδια με την ερυθρόλευκη φανέλα. Σε όλες τις διοργανώσεις φυσικά.

Από την περασμένη σεζόν πέρασε στο σκοράρισμα ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία στον σύλλογο κι αγαπήθηκαν από τον κόσμο, όπως οι Γιώργος Μασούρας (57 γκολ σε 279 ματς), Όλεγκ Προτάσοφ (50 σε 93 ματς), Νέρι Καστίγιο (47 σε 163 ματς), Τάσος Μητρόπουλος (46 γκολ σε 227 ματς), Νταβίντ Φουστέρ (45 σε 169), Ράφικ Τζιμπούρ (45 σε 81), Ριβάλντο (43 σε 101 αγώνες), Γρηγόρης Γεωργάτος (42 σε 273 ματς), Αλεχάντρο Ντομίνγκεζ (40 σε 126), Ντέταρι (39 σε 68).

Ο Ελ Καμπί πέρασε Καραπιάλη και είναι 9ος

Την τρέχουσα σεζόν άφησε πίσω του τον Βασίλη Καραπιάλη, ο οποίος είχε 65 γκολ σε 302 αγώνες. Μπροστά του είχε τους Γιώτη Τσαλουχίδη με 73 γκολ σε 260 παιχνίδια και τον Ίλια Ίβιτς με 73 τέρματα σε 138 αγώνες. Με τα δύο που πέτυχε εναντίον του ΟΦΗ ξεπέρασε Τσαλουχίδη, Ίβιτς και πλέον βλέπει τον Κώστα Μήτρογλου, έναν από τους καλύτερους Έλληνες επιθετικούς στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού ποδοσφαίρου και τον πρωταθλητή Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004, τον Στέλιο Γιαννακόπουλο.

Ο Μήτρογλου έχει 82 γκολ σε 186 ματς και ο Γιαννακόπουλος 87 γκολ σε 276. Ο Γιαννακόπουλος, βέβαια, έπαιζε εξτρέμ και πάντα οι αριθμοί των εξτρέμ είναι μικρότεροι από τους κλασικούς φορ.

Φουλάρει για 7η θέση

Ο Ελ Καμπί, λοιπόν, θέλει 8 γκολ για να ξεπεράσει τον Μήτρογλου και ακόμα 13 για να αφήσει πίσω του και τον Γιαννακόπουλο και να ανέβει στην 7η θέση των σκόρερ του Ολυμπιακού, όλων των εποχών. Με 2,5 χρόνια ο Μαροκινός είναι ήδη στην 9η θέση των ερυθρόλευκων σκόρερ! Το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν και λογικά θα παραμείνει κι άλλα χρόνια στον Ολυμπιακό.

Γκολ ανά αγώνα και οι κορυφαίοι σκόρερ

Ο σπουδαίος Ελ Καμπί, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει τον καλύτερο μέσο όρο γκολ ανά αγώνα. Εχει 0.64 γκολ ανά παιχνίδι. Κανείς απ' αυτούς που προπορεύονται δεν έχει καλύτερη επίθεση. Ο Αλέκος Αλεξανδρής που είναι στην κορυφή είχε 0.51, ο εξτρέμ Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 0,32 και ο τρίτος, ο θρυλικός παλαίμαχος φορ του συλλόγου Νίκος Αναστόπουλος είχε 0.55 γκολ ανά αγώνα. Ο Τζιοβάνι είχε 0.47 γκολ, ο συμπατριώτης του Ελ Αραμπί 0.42, ο Φορτούνης που έπαιζε δεκάρι και στα άκρα είχε 0.27, ο Γιαννακόπουλος 0.32 και ο Μήτρογλου 0.44 γκολ ανά αγώνα.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει πετύχει 47 γκολ σε 73 αγώνες πρωταθλήματος, σκοράρει δηλαδή 0.64 γκολ ανά αγώνα. Μόνο πέντε ποδοσφαιριστές έχουν καλύτερο ποσοστό από αυτόν στην ιστορία της Α' Εθνικής/Σούπερ Λιγκ, μεταξύ αυτών που έχουν πετύχει τουλάχιστον 10 γκολ. #slgr #OlympiacosFC pic.twitter.com/9AHe1VMQly December 6, 2025

Οι κορυφαίοι σκόρερ του Ολυμπιακού, σε παρένθεση ο μέσος όρος γκολ ανά αγώνα.

1. Αλέκος Αλεξανδρής 170 γκολ σε 333 ματς (0.51)

2. Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 157 γκολ σε 492 ματς (0.32)

3. Νικόλαος Αναστόπουλος 121 γκολ σε 220 ματς (0.55)

4. Τζιοβάνι 97 γκολ σε 208 ματς (0.47)

5. Γιουσέφ Ελ Αραμπί 94 γκολ σε 225 ματς (0.42)

6. Κωνσταντίνος Φορτούνης 94 γκολ σε 343 ματς (0.27)

7. Στέλιος Γιαννακόπουλος 87 γκολ σε 276 ματς (0.32)

8. Κωνσταντίνος Μήτρογλου 82 γκολ σε 186 ματς (0.44)

9. Αγιούμπ Ελ Καμπί 75 γκολ σε 114 ματς (0.64)

10. Ίλια Ίβιτς 73 γκολ σε 138 ματς (0.53)

11. Παναγιώτης Τσαλουχίδης 73 γκολ σε 260 ματς (0.28)

