Ο Ισπανός τεχνικός που θα έχει και έναν συνεργάτη για τη β' ομάδα πήρε ήδη μία πρώτη γεύση από το τι εστί Ολυμπιακός.

Ο Ισπανός κόουτς Ρούμπιο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες στο Καραϊσκάκη και τα είπε και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Αλβάρο Ρούμπιο στα 46 του χρόνια και πλέον όντας προπονητής ήταν ένας από τους... στρατιώτες του Μεντιλίμπαρ όσο ήταν στη Βαγιαδολίδ καθώς υπό τις οδηγίες του Ισπανού μέτρησε 112 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Θα αναλάβει άμεσα (από την Κυριακή και έπειτα) έχοντας έναν συνεργάτη (τον Οτούρσο) την 2η ομάδα του Ολυμπιακού.