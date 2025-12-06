Ολυμπιακός: Στο Καραϊσκάκη ο Ρούμπιο, αναλαμβάνει την β' ομάδα
Ο Ισπανός κόουτς Ρούμπιο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες στο Καραϊσκάκη και τα είπε και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Αλβάρο Ρούμπιο στα 46 του χρόνια και πλέον όντας προπονητής ήταν ένας από τους... στρατιώτες του Μεντιλίμπαρ όσο ήταν στη Βαγιαδολίδ καθώς υπό τις οδηγίες του Ισπανού μέτρησε 112 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Θα αναλάβει άμεσα (από την Κυριακή και έπειτα) έχοντας έναν συνεργάτη (τον Οτούρσο) την 2η ομάδα του Ολυμπιακού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.