Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης κλήθηκε για πρώτη φορά να υπερασπιστεί την εστία της Χαλ ως βασικός σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Χαλ πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, έστω κι αν πρόκειται για ανεπίσημο ντεμπούτο.

Ο Έλληνας πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού αποτέλεσε τον εκλεκτό της διοίκησης των Άγγλων για να υπερασπιστεί από τη νέα σεζόν την εστία τους στην Premier League και ήδη έχει μπει σε ρυθμούς με τη νέα του ομάδα.

Συγκεκριμένα ο Τζολάκης έκανε το ντεμπούτο του και μάλιστα ως βασικός σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Άινταρχτ Φρανκφούρτης.

Θυμίζουμε πως οι Τίγρεις έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και τον απέκτησαν από τον Ολυμπιακό για το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο ίδιος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2031.