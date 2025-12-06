Τα γκολ του Ολυμπιακού στο ματς με τον ΟΦΗ με πρωταγωνιστές τους Ελ Καμπί και Στρεφέτσα.

Ιδιαίτερα εύκολο απόγευμα είχε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός (που θα κλείσει πρώτος και τον α' γύρο) με αντίπαλο τον ΟΦΗ, τον οποίο και νίκησε 3-0.

Στο 33' έγινε το 1-0 για τους Πειραιώτες με ποιον άλλον; Τον πρώτο τους σκόρερ, τον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Μ' εξαιρετικό ψαλιδάκι έκανε το 1-0 στο Φάληρο έπειτα από τακουνάκι του Πιρόλα (σε φάση που προήλθε από κόρνερ). Στο 40ό λεπτό ο Αφρικανός φορ των ερυθρόλευκων έκανε και το 2-0 με κεφαλιά από κοντά σε σέντρα του Ροντινέι.

Στο 63ο λεπτό ο Στρεφέτσα άνοιξε λογαριασμό με τον Ολυμπιακό. Σημείωσε από κοντά το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα έπειτα από λάθος πάσα του Λίλο και κλέψιμο ψηλά. Το πανηγύρισε έξαλλα, μάλιστα, κάνοντας κίνηση σαν να έδιωξε τη γκίνια από πάνω του.

Το 3-0 ήταν το τελικό σκορ, αν και ο Ολυμπιακός είχε τη δυνατότητα για παραπάνω γκολ, καθώς ο Γιαζίτζι έφτιαξε δύο πολύ μεγάλες φάσεις εκ των οποίων στη μία φάνηκε πως βρήκε τη μπάλα ο Λίλο και πήγε και στο δοκάρι.

Δείτε τα γκολ του Ολυμπιακού