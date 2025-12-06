Ο Ολυμπιακός βρήκε έναν κάκιστο ΟΦΗ αλλά ανεξάρτητα από αυτό ήταν σοβαρός, συγκροτημένος και είχε και πρωταγωνιστές από τη μέση και μπροστά. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Σίγουρα ήταν ένα ματς όπου ο ΟΦΗ ως αντίπαλος δεν μπόρεσε να δείξει και πολλά πράγματα. Γενικώς οι Κρητικοί ήταν κάκιστοι σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού τους. Ξεκάθαρα ήταν μία αναμέτρηση όπου ο Ολυμπιακός ήταν αισθητά ανώτερος από την αρχή ως το τέλος και το τελικό 3-0 μάλλον μοιάζει... φτωχό σε σχέση με τις φάσεις που είχαν οι γηπεδούχοι. Η νίκη ήταν εύκολη για τον Ολυμπιακό και από τη στιγμή που ήρθε το 1-0 άνοιξε ο δρόμος και για τα άλλα γκολ.

Εν αρχή ήταν ο Αγιούμπ Ελ Καμπί. Αρτίστας. Ένας φορ που... κεντάει στο γήπεδο. Τρομερό ψαλιδάκι, 2ο γκολ και τεράστια διάθεση για ακόμα μία φορά από τον διεθνή στράικερ, που πάντα δίνει ότι μπορεί στον αγωνιστικό χώρο και όσο βρίσκεται εδώ, στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και να πιστοποιεί ότι είναι και με διαφορά ένας εκ των καλύτερων στράικερ που έχει πατήσει ποτέ το πόδί του στα ελληνικά γήπεδα.

Σε δεύτερο πλάνο αλλά εξίσου σημαντικό - και ενδεχομένως και ακόμα σπουδαιότερο - το κέντρο των Ερυθρόλευκων. Πολύ καλή η εικόνα και του Έσε και του Μουζακίτη, που έδωσαν μία πολύ καλή και πειστική αγωνιστική απάντηση στον αγωνιστικό χώρο, λίγες ημέρες πριν τον αγώνα με την Καϊράτ στην Αστάνα που θα είνα σαν... τελικός για τους Πειραιώτες. Ειδικά ο Έλληνας χαφ έδειχνε πιο απελευθερωμένος στο γήπεδο αλλά και πιο καίριος στις μεταβιβάσεις του. Εάν είχε και λίγο παραπάνω καλές τελικές αποφάσεις ως προς τα σουτ του θα είχε σκοράρει κιόλας.

Τα ενθαρρυντικά μηνύματα από Στρεφέτσα και Γιαζίτζι

Γενικότερα στο παιχνίδι αυτό - όπου στη διάρκειά του χτύπησαν και ο Ροντινέϊ αλλά και ο Μπιανκόν - ήταν αρκετοί οι διακριθέντες των νικητών. Θα σταθούμε ωστόσο σε δύο πρόσωπα. Πρώτον τον Στρεφέτσα που ανακουφίστηκε και ένιωσε ότι έβγαλε από πάνω του την... γκαντεμιά του να μην σκοράρει και κατά 2ον στον Γιαζίτζι.

Ο Βραζιλιάνος από τη μία με το γκολ που έβαλε πήρε τα πάνω του παρότι υπήρξαν τουλάχιστον 2 περιστάσεις όπου εάν είχε ενεργήσει διαφορετικά (ή πασάρει ή σουτάρει πιο καλά) θα είχαν προκύψει και άλλα τέρματα. Ο Τούρκος έδειξε μεγάλη διάθεση, μπήκε μέσα σε φάσεις, βρέθηκε κοντά σε ένα γκολ και γενικά φάνηκε πως προσπαθεί πολύ ώστε να ανεβάσει τους χρόνους συμμετοχής του και να δώσει ακόμα παραπάνω πράγματα.

Η διαφορά των 2 είναι πως στον Στρεφέτσα ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει πολλά από κάθε άποψη και έτσι ο πήχης των απαιτήσεων είναι πολύ ψηλά. Ο ίδιος καταλαβαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθεί ανάλογα αλλά ξεκάθαρα θα χρειαστεί να διαχειριστεί πολύ πιο καλά το σκέλος της πίεσης που νιώθει αλλά και να είναι και πιο ουσιαστικός / αποτελεσματικός.

Είναι απαραίτητο για τον Ολυμπιακό να πάρει το μάξιμουμ από κάθε παίκτη του. Από όλους τους παίκτες του ρόστερ. Και αυτό διότι πάντα θα προκύπτουν έξτρα ανάγκες είτε για πχ ο Ελ Καμπί θα βρεθεί στο Κόπα Άφρικα, είτε λόγω τραυματισμών, κόπωσης ή άλλων παραγόντων. Γενικά ο Ολυμπιακός έδωσε μία πολύ καλή αγωνιστική παράσταση με τον ΟΦΗ και τώρα τον περιμένει ένας αγώνας με πολύ υψηλό συντελεστή δυσκολίας κόντρα στην Καϊράτ κυρίως λόγω των συνθηκών που θα βρει εκεί (και έχοντας να κάνει και ένα ταξίδι τουλάχιστον έξι ωρών έως την Αστάνα) αλλά και γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο πρέπει για την κατάκτηση της νίκης. Για όλα αυτά βέβαια έχουμε ακόμα σχεδόν τρεις ημέρες.

Υ.Γ. Ασίστ με τακουνάκι ο Πιρόλα. Θα έχει να τη θυμάται για πολύ καιρό.

Υ.Γ. 2 Ο Ελ Καμπί μας δείχνει κάθε φορά πως θα πρέπει να κάνει σεμινάρια ή μαθήματα σε άλλους για το πως παίζεται η θέση του σέντερ φορ αλλά και το πως τιμά κανείς τη φανέλα της ομάδας που παίζει. Υπάρχει μία φάση όπου έκανε λανθασμένη πάσα και πιάνει το πρόσωπό. του βάζοντάς τα με τον εαυτό του. Και όλα αυτά για μία λάθος πάσα.