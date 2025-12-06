Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί «κάθισε» στο τέρμα μπροστά από τη θύρα 7 μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ και έπαιξε ποδόσφαιρο με τα τρία παιδιά του.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στη νίκη επί του ΟΦΗ στο Φάληρο, καθώς «καθάρισε» το ματς από το πρώτο ημίχρονο με τα δυο γκολ που πέτυχε και μάλιστα το πρώτο ήταν... έργο τέχνης με αδιανόητο ψαλίδι.

Μετά το ματς ο Μαροκινός φορ πήγε μπροστά από τη Θύρα 7 και έπαιξε ποδόσφαιρο με τα τρία του παιδιά σε μια υπέροχη στιγμή.

Ο «killer» των Πειραιωτών κάθισε στην... αντίθετη πλευρά του τέρματος και άφησε τα παιδιά του να του βάλουν γκολ, με τους φιλάθλους που είχαν μείνει στις εξέδρες να πανηγυρίζουν όπως στα τέρματα που έβαλε λίγο νωρίτερα ο επιθετικός της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Από την πλευρά του ο Ελ Καμπί χειροκρότησε τους φιλάθλους, οι οποίοι αποθέωσαν τόσο τον ίδιο όσο και τα παιδιά του.