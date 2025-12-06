Ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του στη νίκη επί του ΟΦΗ εμφανίστηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αποθέωσε τον Ελ Καμπί.

Μιλώντας στην Cosmote TV μετά το 3-0 του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος όχι μόνο από το επιθετικό παιχνίδι των ερυθρόλευκων, αλλά και συνολικά από την ανασταλτική τους λειτουργία, ενώ έπλεξε το εγκώμιο του Ελ Καμπί όχι μόνο για τα γκολ του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV:

Για την πολύ καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Κυρίως στο πρώτο μέρος δεν ήταν μόνο οι πολλές ευκαιρίες, αλλά και το ότι δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να περάσει στο δικό μας μισό. Δεν είναι μόνο να βάζεις γκολ, είναι όλοι εκείνοι που βοηθάνε την ομάδα για να μην κινδυνεύσει».

Για τον καυτό Ελ Καμπί και για το γεγονός ότι θα τον χάσει για το Κόπα Άφρικα: «Είναι χαρούμενος εδώ. Είναι αφοσιωμένος, είναι ένας παίκτης που βάζει τόσα πολλά γκολ, θέλει να διακρίνεται και να παίρνει τίτλους. Θέλει να βοηθάει την ομάδα και σκέφτεται ομαδικά».